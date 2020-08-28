Новости мира азарта: прибыль казино Вьетнама, предложения Плей Фортуна, заработает игорный рынок Шотландии

Общая прибыль вьетнамских лицензированных казино по сравнению с 2018 годом увеличилась. Повышение произошло на 60%. За прошлый год всю сумму оценивают в 108 млн долларов. В отчете Министерства финансов страны учтены показатели местных игорных заведений. Раньше в казино Вьетнама играть можно было только интуристам, затем запустили пробный проект в отношении местных жителей. Им разрешили играть наравне с гостями из-за рубежа.

В сфере азарта функционируют наземные игорные заведения и работающие также в онлайн-пространстве, к примеру, клуб Play Fortuna. В коллекции Плей Фортуна собрано больше двух тысяч слотов практически на любой вкус пользовательской аудитории. Среди привлекательных моментов – джекпоты с фиксированными и прогрессивными выигрышами, live-игры с настоящими дилерами и т.д. И еще плюсы заведения Плей Фортуна – предлагаемые бонусы, проводимые здесь акции и турниры.

Отель «Днепр» в Киеве был реализован на аукционе за 1,1 млрд грн. А первоначальная его цена была выше 80 млн грн. Высокая стоимость здания может быть связана с планами открыть в нем казино. По последней информации отель должен быть предназначен под гостиницу для киберспортсменов. Победителем аукциона является компания «Смартленд». Зарегистрировано ООО «Смартленд» в Киевской области в Боварах.

В Приморье готовится к открытию казино. Создано четыре сотни рабочих мест, причем часть вакансий уже закрыта. В этом месяце казино примет 200 человек. А вообще персонал начали набирать еще зимой, 150 сотрудников – жители других регионов. Игорное заведение нуждается в сотрудниках разного функционала, как узкого (сисадмины, работники с оборудованием для гемблинга), так и более широкого. Ежегодные налоги от казино ожидаются в размере 120 млн рублей.

Не так радужно в плане рабочей силы все обстоит в казино Макао. Во втором квартале этого года было принято всего около 130 новых сотрудников. Казино сократили число предлагаемых вакансий в 15 раз. Падение спроса на рабсилу связывают с последствиями пандемии коронавируса, которые пошатнули вообще многие отрасли, а не только игорную сферу.

Новая компания появится на игорном рынке Болгарии. Среди ее предложений – более 10 тыс. игр. Местный оператор стал партнером этого разработчика.

Оживет в скором времени игорный рынок Шотландии. Букмекерские конторы и казино откроются здесь после карантина с 24 августа.

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