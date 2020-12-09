Новости мира азарта: Игорного оператора Австралии оштрафовали за нарушение правил рекламы, онлайн-ресурс Ноу Мани Слотс набирает популярность

При помощи онлайн-казино можно принимать участие в выгодных турнирах прямо со своего мобильного телефона. Для этого можно, например, воспользоваться ресурсом Nomoneyslots, предоставляющим возможность участвовать в Любительской Лиге NEWYEAR карнавал, играя даже без внесения депозита. Таким способом также можно получить дополнительные отчисления и приятно провести время.

Для подобных развлечений важно использовать лицензионные площадки, которые дорожат своей репутацией и соответствуют требованиям ответственного гемблинга. Одной из таких стало онлайн-казино Ноу Мани Слотс, где можно играть как на реальные деньги, так и в бесплатные демо-версии. При этом не стоит забывать о собственной безопасности, чтобы избежать развития игорной зависимости.

Недавно одного из крупных игорных провайдеров Австралии оштрафовали за нарушение правил рекламы. В промо-роликах компании были задействованы призывы к регистрации в онлайн-казино, которые массово распространялись в социальных сетях. Затем было начато судебное разбирательство и процесс продлился почти год. В итоге провайдер был оштрафован на 30 тысяч долларов. После того как местный суд Даунинг-центра Сиднея вынес приговор, представители провайдера признались в нарушении и обязались выплатить штрафные санкции.

Расследование было инициировано игорным регулятором Liquor & Gaming NSW, после того как от пользователя Инстаграм поступила жалоба. Ему пришло сообщение с рекламой азартных игр. В письме сообщалось, что можно получить хорошие бонусные начисления, предлагая перейти на сайт казино. Оказалось, что провайдер проводил закрытую гемблинг-рекламу, которая длилась только два дня и была деактивирована. По предварительным данным, такую рассылку получило более 900 пользователей Instagram находящихся на территории Нового Южного Уэльса, где запрещено проводить подобные рекламные акции побуждающие к азартным играм.

Среди тех, кто получал рассылку было много адресатов, которые вынуждено деактивировали свои аккаунты на игровых площадках из-за проблем с игорной зависимостью. Такие пользователи не должны были получать провокационную рекламу, что было учтено в ходе судебного разбирательства. По мнению мировой судьи Эрин Кеннеди, применение санкции в виде штрафа должно послужить сдерживающим фактором для других операторов, желающих проводить скрытую рекламу.

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