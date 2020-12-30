Новости и любопытные факты образовательной индустрии

Образовательная сфера всегда пестрит новостями. Еще бы, ведь здесь столько тем – про сады, школы, среднее специальное и высшее образование. Итак, узнаем, что же происходит в этой сфере в канун Нового года? А еще коснемся любопытной информации.

В следующем году в Бурятии в планах возвести четыре школы на более чем две тысячи мест. Учебные заведения построят в рамках нацпроекта «Образование». Школы будут возведены в поселке Аршан, селе Новоселенгинск, в Железнодорожном районе и в Советском районе Улан-Удэ.

Ольга Бузова, певица и ведущая закрытого недавно проекта «Дом-2», между прочим, окончила школу с красным дипломом. А в университете она писала хорошие рефераты по Гегелю и Канту. К слову, сейчас есть сейчас предложения в интернете сделать качественную работу и не самостоятельно (https://studently.ru/referaty/). И тут уж каждый студент сам для себя решит, воспользоваться ли. Ведь некоторым не хватает элементарно времени, другим – знаний недостает или упорства. Разные ситуации складываются.

В 2021 году на базе педагогических вузов для будущих учителей появятся «Кванториумы». Они позволят студентам знакомиться с новейшим учебным оборудованием. Дело хорошее – образовательной сфере обязательно нужно идти в ногу со временем. В следующем году в планах создание десяти «Кванториумов», а еще десять появятся уже в 2022 году.

И еще одна новость про «Кванториумы». Такой технопарк открылся в Кызыле (Тыва). С начала декабря технопарк начал работать в онлайн-режиме. В настоящее время «Кванториум» оборудован всем необходимым для очных занятий.

В Марокко находится самый древнейший вуз на планете. Это Карауин.

В текущем году 850 школьников, имеющих достижения в сфере математики, информатики и цифровых технологий, получили гранты от государства в размере 125 тысяч рублей.

Роберт Кронин вошел в историю как вечный студент. Знаете таких людей, которые заканчивают вуз не сразу, как многие, а растягивают это удовольствие на несколько лет. На биологический факультет Роберт поступил в 1948 году, а окончил в 2000. Ему тогда было уже 72 года.

Астраханские школяры поучаствовали в мастер-классах по актерскому мастерству и сценической речи. Всего участников было 56. Это ученики с пятого по 11-й класс.

А вы знаете, когда появилась самая первая школьная парта? Некоторые открытые источники утверждают, что в эпоху Возрождения. От современных образцов она своей основной идеей мало чем отличалась. Это было скамья, соединенная со столом.

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