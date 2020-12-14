Новости гемблинга: В РФ отозвали лицензии обслуживающих подпольные онлайн-казино банков, play-avtomatik.com набирает популярность

Большинство стран старается вести активную борьбу с подпольными казино, которые часто обманывают игроков и ведут нечестную игру. Попав на такие ресурсы пользователи могут остаться без денег, даже в случае выигрыша. Кроме того, нелегальные сайты не придерживаются правил ответственного гемблинга и их использование часто приводит к развитию игорной зависимости. Со списком легальных площадок лучше ознакомиться заранее, посетив сайт play-avtomatik.com.

В России также предпринимаются эффективные меры для снижения количества нелегальных ресурсов. 11 декабря 2020 года Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух банков. Это произошло по причине того, что их деятельность была связана с обслуживанием игорных операторов ведущих незаконную деятельность. Банк Финтех (Москва) и Онега (Петрозаводск) нарушали требования законодательства России касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Оказалось, что эти банки проводили незаконные операции, обслуживая организаторов подпольных азартных онлайн-игр. К тому же, банки помогали выводить финансовые средства за границу. Тем, кто старается использовать онлайн-ресурсы для развлечений, лучше регистрироваться на лицензионных площадках, которые дорожат своей репутацией и заботятся о своих клиентах. Перечень таких казино можно узнать на сайте play-avtomatik.com.

Все они предоставляют выгодные бонусные программы и с их помощью можно принять участие в турнирах, которые пользуются большой популярностью в период пандемии. Благодаря онлайн-сервисам можно тестировать игровые автоматы бесплатно. Для этого нужно загрузить демонстрационную версию понравившегося слота. В этом случае игра ведется на виртуальную валюту и гемблер не рискует потерять финансовые средства.

Согласно законодательству РФ, казино могут вести свою деятельность только в специально отведенных для этого зонах. Однако, время от времени, появляются подпольные заведения в разных частях страны. Это же касается и онлайн ресурсов, которые отследить еще сложнее. После закрытия нескольких площадок могут появиться новые, что значительно затрудняет работу спецслужб. Придерживаясь правил ответственного гемблинга игроки могут помочь в борьбе с нелегальными ресурсами, выбирая только надежные платформы для развлечений.

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