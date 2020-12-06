Новости гемблинга: В Макао несмотря на пандемию выдают лицензии игорным операторам, казино Адмирал Х набирает популярность

В период пандемии геймерам приходится соблюдать карантинные ограничения, в связи с чем они не могут посещать наземные казино. К тому же большинство из них до сих пор остаются закрытыми. Для развлечения игроки вынуждены использовать онлайн-площадки, такие как Адмирал Х, продолжая играть в популярные слоты? не выходя из дома. Несмотря на удобство и преимущества интернет-ресурсов, игроки ждут возобновления работы наземного сектора, чтобы пообщаться с единомышленниками и прочувствовать атмосферу настоящего казино.

Тем временем в Макао продолжают выдавать лицензии игорным операторам без поправки на пандемию. Правительство сообщило, что сложная эпидемиологическая ситуация не повлияет на продление лицензии и они будут выдаваться как прежде в штатном режиме. Игорные операторы предлагали повременить с выдачей разрешительных документов до стабилизации ситуации, но власти посчитали это нецелесообразным.

По предварительным данным, доходность казино Макао в этом году упала на 81 %. По этой причине многие операторы задумались о необходимости продления лицензии и хотели повременить с этим. Однако такая отсрочка могла привести к увеличению количества безработных и ухудшению экономического состояния страны. В октябре без работы остались около 20 тысяч работников казино Макао. Большинство постоянных клиентов перешло на онлайн-версии игорных заведений и продолжают развлекаться на сайте казино Admiral X.

В начале 2021 года планируется выдача новых лицензий. К этому времени ожидается улучшение экономического состояния и возобновление туристического потока. По мнению правительства, игорная индустрия Макао обязана работать в любых условиях, так как именно она является главным источником занятости местных жителей. Пока же эксперты не дают точных прогнозов на изменение ситуации с прибыльностью казино. Во многом это зависит от распространения коронавируса и принятых властями мер для снижения количества заболевших.

Чтобы восстановить игорную индустрию Макао, правительство пересмотрело ряд законов. По мнению министра экономики и финансов, в законодательстве уже к концу этого года произойдет несколько изменений. Особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, что окажет положительное действие на отрасль. Кроме того, расширится список организаций, которые отслеживают отмывание денег при помощи казино.

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