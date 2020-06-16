Небанальные подарки для летних праздников

Лето само по себе подарок, но и дарить их в этот период тоже многим предстоит. Поводы самые разные – дни рождения, свадьбы, юбилеи совместной жизни, открытие дачного сезона, хороший урожай и т.д. И для любимых внуков тоже летом есть праздники – выпускные экзамены, зачисление в вуз, выход на отдых после учебы. Все эти и другие прекрасные события можно как-то отметить.

Сейчас, когда люди насытили свою жизнь разными товарами, к подаркам становится особое отношение. Иной раз хочется, чтобы они были запоминающимися и своего рода эксклюзивными. И такие предложения есть, к примеру, если обратиться в Ластпринт. Здесь представлена широкая линейка товаров, которые дополнят картинками, разными интересными надписями дизайнеры этой команды. А можно и самому поучаствовать в изготовлении подарка. Для этого: выбрать на сайте понравившуюся позицию – из очень актуального, допустим, лицевая маска, нажать на функцию «создать лицевую маску с вашим дизайном», определиться с цветом, типом изделия (со швом или без шва) и нужным принтом, узором или надписью. Специалисты надпись, узор или принт определят на ткань методом термопереноса. Добавить в заказ, если посчитаете нужным, можно также и подарочную упаковку. Отличное предложение, правда, ведь?

Еще из оригинальных идей подарков – стихи на заказ. Подходит тем дарителям, кто, к сожалению, ни одной рифмованной строчки не может написать сам. Предложений сейчас по такой услуге достаточно. Для автора нужно лишь отправить немного информации об адресате сюрприза. И все, праздник будет культурно окрашен и достойно украшен. То же можно сделать и с песней. Здесь выбирается мотив, опять же даются какие-то сведения о человеке, для которого все это будет звучать. Дело почти сделано. Некоторые авторы могут быть еще плюсом исполнителями. Они не только придумают песню для адресата, но и запишут все в профессиональной студии. Такая услуга, естественно, обойдется дороже. Но, поверье, оно того стоит.

Следующая небанальная идея – заказать несколько номеров от настоящих артистов. Это может быть цирковая постановка, танцевальная, клоунская реприза, опять же песня. Подходит для праздника и фаер-шоу Некоторые фаерщики используют в целях безопасности не огонь, а светящиеся атрибуты. Пои, хулахупы, ручки скакалок, другие предметы – номера очень эффектно будут смотреться, особенно при темноте. Еще на дом к адресату можно вызвать художника, который запечатлит состоявшийся праздник или сделает шаржи на героя вечера и его гостей.

Какие бы идеи насчет подарка не витали в голове, задумка должна быть не обидной, интересной, действительно той, которая придется по душе получающему сюрприз.

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