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Насос для частного дома и дачи: зачем нужен и как его выбрать

Ксения ДАВЫДОВА   
14 Декабря 2020 г.
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Насос для частного дома и дачи: зачем нужен и как его выбрать

Для того чтобы загородный дом стал более-менее удобным для проживания, достаточно обеспечить участок водой и электричеством. Для перехода на более высокий уровень комфорта хорошо бы оборудовать систему водоснабжения и отопления, канализацию, автоматический полив и т.п. А для этого понадобится иметь хороший насос. При этом выбор насоса будет зависеть от его назначения, к примеру, для колодца или для канализации. Рассмотрим, каких видов бывает это оборудование и на что обратить внимание при покупке.

В наши дни вакуумное оборудование и, в частности, насосы имеют огромный спрос и применяются во многих сферах, как в промышленности, так и в быту. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше всего накануне проконсультироваться со специалистами в этой области и приобретать его в специализированной компании, которая реализует вакуумное оборудование для различных отраслей промышленности, например, вакуумное оборудование blowerforyou.com. Как правило, здесь имеется огромный ассортимент вакуумной техники, поэтому в первую очередь стоит определиться, для чего именно подбирается насос.

Самый распространенный вид вакуумных насосов – водяные, предназначенные для обеспечения участка водой и для систем отопления. Еще один востребованный вид - фекальные насосы, необходимые для откачки содержимого канализации и стоков. Третий вид - дренажные насосы используются для осушения подвалов, замены воды в бассейне, а также для полива растений при условии доступа к водоему поблизости. Несмотря на конструкционные отличия, разную функциональность и размещение на участке, все виды насосов имеют и общие характеристики: напор, производительность и мощность. Показатель напора говорит о том, как высоко и далеко может передаваться жидкость

Для бытового применения обычно достаточно давления от 1,5 до 3 бар. Производительность насоса влияет на объем перемещаемой воды, и ее необходимо учитывать в зависимости от сферы применения оборудования. Так, для сливной системы туалета достаточно в среднем производительности 6 литров в минуту, а для поливочной системы – до 18 литров/минута. При выборе мощности насоса владельцы частных домов обычно оценивают эффективность насоса и сравнивают этот показатель с возможными затратами на электричество. Таким образом, чтобы грамотно выбрать вакуумное оборудование blowerforyou.com для бытового использования в загородном доме, сначала стоит четко определить задачи, которые оно будет выполнять.

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