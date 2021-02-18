Наслаждаться пенсией у моря и в своей квартире...

Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.

Каждый год порядка 4 000 людей российских пенсионеров, стремятся переехать на ПМЖ в Турецкую республику. Среди причин большого спроса на турецкое жилье называют:

Наличие дешевых и свежих фруктов и овощей. Здесь каждый день пенсионеры приобретают свежие фрукты и овощи, поправляя таким образом свое здоровье.

Простота в оформлении вида на жительство. За счет того, что вы покупаете недвижимость в Турции, то у вас возникает возможность оформить ВНЖ на один-два года. Правда, его можно продлить и получить гражданство, если стоимость квартиры превышает 250 000 долларов.

Если вы живете на море, то у вас практически отсутствуют стрессовые ситуации. Это лучший вариант для тех, кто вышел на пенсию и хочет прожить свою старость в спокойствии.

Турция является недорогой страной по стоимости жизни. К примеру, обед в ресторане обойдется не более, чем 15-25 евро.

Море находится в шаговой доступности. Кроме того, пенсионеры могут наслаждаться чистым морским воздухом, что благоприятно сказывается на здоровье.

Качественные медицинские услуги. Когда пенсионеры переезжают в Турцию, то лучше всего оформить страховой полис. По нему можно рассчитывать на качественное медицинское обслуживание.

Выгодно покупать имущество. После покупки жилья, можно жить в нем или сдавать в аренду, получая дополнительный доход.

Благоприятная климатическая зона. Температура в среднем не опускается в Турции ниже 6 градусов.

Какое жилье приобретают пенсионеры в Турции?

Оптимальным решением для пожилых россиян становится покупка квартиры через риэлтерское агентство, например, через проверенных профессионалов - Liga Real Estate. Так, сотрудники агентства подскажут, каким образом выбрать объект для инвестирования, подскажут, в каком районе можно купить дешевое жилье. В основном среди пенсионеров пользуется спросом регион на Черном, Мраморном, Эгейском морях. Купить недвижимость в Турции недорого у моря можно в районах Аланьи, к примеру, в Махмутларе. В качестве самого экономного жилья выступает недвижимость, стоимость которой составляет порядка 25 000 евро.

Все квартиры в Турции отличаются качеством постройки, а также комфортом. Благодаря развитой инфраструктуре, пенсионеры могут заниматься спортом, активно отдыхать, при этом не покидая свой жилищный комплекс. Ведь большинство из жилищных комплексов имеют на своей территории бассейны, спортивные площадки.

При выборе жилья, обращайте внимание на рекомендации специалистов компании Liga Real Estate. Они помогут собрать полный пакет документов для сделки и окажут постпродажные услуги.

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