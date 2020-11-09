Молодежная сборная России обыграла шведов и установила два возрастных рекорда

В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч Кубка Карьяла против национальной сборной Чехии. Победитель матча станет обладателем трофея, так как команды не досягаемы для оппонентов. Букмекерские конторы онлайн принимают ставки на матчи сборной России по хоккею, а также КХЛ, НХЛ и европейские чемпионаты.

Перед стартом первого этапа Евротура было много вопросов относительно вызова только молодых игроков. В составе сборной под руководством Игоря Ларионова только один хоккеист ранее выступал за взрослую команду, остальные представляют молодежную сборную. В Финляндии негативно восприняли информацию о том, что Россия привезет юниоров, но первой же поплатилась за недооценку соперника . В первом матче Кубка Карьяла сборная России разгромила хозяев турнира со счетом 6:2.

Во второй игре турнира подопечные Игоря Ларионова встретились со сборной Швеции. В этой паре уже не было недооценки соперника, поэтому матч получился не столь результативным. Основное время матча завершилось 1:1. На шайбу шведа Антона Ведина на 56 минуте, голом ответил Родион Амиров на последней минуте третьего периода. Победитель матча был определен в серии буллитов, успешнее оказались хоккеисты сборной России.

Рекордные достижения

Вызов молодых хоккеистов априори говорил о том, что по ходу турнира стоит ожидать рекордов, связанных с возрастом игроков. Рекордным вышел матч со шведами, точнее серия послематчевых буллитов.

Победный буллит на счету Василия Подколзина. Нападающему СКА на момент гола было 19 лет, 4 месяца и 14 дней. Ранее, рекорд принадлежал Игорю Григоренко, который был старше Подколзина на 15 дней.

В матче против шведов рекорд установил еще один игрок санкт-петербургского клуба. В серии буллитов ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров. Голкипер стал самым юным вратарём, который со сборной добился победы в серии послематчевых бросков. На момент победы в матче голкиперу СКА было 18 лет, 4 месяца и 22 дня. Ранее, рекорд принадлежал Игорю Шестеркину, который добился подобного достижения в 20-летнем возрасте. Отметим, что для Ярослава Аскарова это не первый рекорд. В сезоне 2019/2020 вратарь дебютировал за СКА в матче против «Сочи». Игра прошла 27 ноября прошлого года. Этот матч позволил вратарю стать самым молодым голкипером КХЛ, который начал матч с первых минут и добился победы. В победной игре с «Сочи» Аскаров отразил 23 из 25 бросков по воротам, а СКА победил 4:2.

Ярослав Аскаров успел уже отметиться и в НХЛ. Драфт новичков в НХЛ прошел в октябре 2020. В первом раунде драфта Ярослава Аскарова выбрал «Нэшвилл» под общим 11-м номером . Это позволило стать первым россиянином в драфте 2020 и стать первым задрафтованным российским голкипером в топ-15 в истории НХЛ. Ранее, рекорд принадлежал Андрею Василевскому, которого выбрали под 19-м номером.

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