Молодежная сборная России обыграла шведов и установила два возрастных рекорда

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч Кубка Карьяла против национальной сборной Чехии. Победитель матча станет обладателем трофея, так как команды не досягаемы для оппонентов. Букмекерские конторы онлайн принимают ставки на матчи сборной России по хоккею, а также КХЛ, НХЛ и европейские чемпионаты.
Перед стартом первого этапа Евротура было много вопросов относительно вызова только молодых игроков. В составе сборной под руководством Игоря Ларионова только один хоккеист ранее выступал за взрослую команду, остальные представляют молодежную сборную. В Финляндии негативно восприняли информацию о том, что Россия привезет юниоров, но первой же поплатилась за недооценку соперника. В первом матче Кубка Карьяла сборная России разгромила хозяев турнира со счетом 6:2.
Во второй игре турнира подопечные Игоря Ларионова встретились со сборной Швеции. В этой паре уже не было недооценки соперника, поэтому матч получился не столь результативным. Основное время матча завершилось 1:1. На шайбу шведа Антона Ведина на 56 минуте, голом ответил Родион Амиров на последней минуте третьего периода. Победитель матча был определен в серии буллитов, успешнее оказались хоккеисты сборной России.
Рекордные достижения
Вызов молодых хоккеистов априори говорил о том, что по ходу турнира стоит ожидать рекордов, связанных с возрастом игроков. Рекордным вышел матч со шведами, точнее серия послематчевых буллитов.
Победный буллит на счету Василия Подколзина. Нападающему СКА на момент гола было 19 лет, 4 месяца и 14 дней. Ранее, рекорд принадлежал Игорю Григоренко, который был старше Подколзина на 15 дней.
В матче против шведов рекорд установил еще один игрок санкт-петербургского клуба. В серии буллитов ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров. Голкипер стал самым юным вратарём, который со сборной добился победы в серии послематчевых бросков. На момент победы в матче голкиперу СКА было 18 лет, 4 месяца и 22 дня. Ранее, рекорд принадлежал Игорю Шестеркину, который добился подобного достижения в 20-летнем возрасте. Отметим, что для Ярослава Аскарова это не первый рекорд. В сезоне 2019/2020 вратарь дебютировал за СКА в матче против «Сочи». Игра прошла 27 ноября прошлого года. Этот матч позволил вратарю стать самым молодым голкипером КХЛ, который начал матч с первых минут и добился победы. В победной игре с «Сочи» Аскаров отразил 23 из 25 бросков по воротам, а СКА победил 4:2.
Ярослав Аскаров успел уже отметиться и в НХЛ. Драфт новичков в НХЛ прошел в октябре 2020. В первом раунде драфта Ярослава Аскарова выбрал «Нэшвилл» под общим 11-м номером. Это позволило стать первым россиянином в драфте 2020 и стать первым задрафтованным российским голкипером в топ-15 в истории НХЛ. Ранее, рекорд принадлежал Андрею Василевскому, которого выбрали под 19-м номером.
Власти Московской области приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Месяцем раньше такие же ограничения ввели в Москве.
Великий постимпрессионист Винсент Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, при этом у художника, скорее всего, была «белая горячка». Об этом заявляют специалисты из Медицинского центра университета Гронингена.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев попробовал себя в творчестве, написав книгу «Искушение». Его перу также принадлежит сценарий, по которому сейчас снимается фильм «Пункт пропуска». Премьера заявлена на март следующего года. О своем новом опыте, о фильме и о бывшей жене Наталье Поклонской Соловьев рассказал журналистам
В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч Кубка Карьяла против национальной сборной Чехии. Победитель матча станет обладателем трофея, так как команды не досягаемы для оппонентов. Букмекерские конторы онлайн принимают ставки на матчи сборной России по хоккею, а также КХЛ, НХЛ и европейские чемпионаты.
Согласно оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, порядка 20 стран в ближайшее время могут столкнуться с серьезными проблемами с продовольствием. В 16 из них не исключается риск полноценного голода.
В России с 1990-х годов продолжается процесс возрождения классических гимназий. Изначально это явление было связано с романтизацией дореволюционной России и ее гуманитарных ценностей. Образовательные формы того времени, выросшие из немецких практических школ, вызвали интерес преимущественно в православном сообществе.
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.