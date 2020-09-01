 Мировые казино получили новый вызов

Лас-Вегас – всемирная столица азарта. Город грехов среди пустынны мечтает посетить каждый второй человек на планете. В связи с пандемией он опустел и был закрыт на карантин. Но на днях стало известно, что Лас-Вегас возобновляет доступ к своим наземным игорным заведениям.

Крупный владелец сети казино MGM Resorts International сообщила СМИ такую новость: уже 4 сентября возобновляется работа их клубов для посетителей. Пока заведения были закрыты, посетители наслаждались игрой в интернете, используя зеркало Мистер Бит Казино. Также пресс-служба компании отметила, что гости пока не смогут окунуться с головой в привычную атмосферу веселья – казино будут работать с некоторыми ограничениями. Менеджер сети казино заявил, что персонал будет строго следить за тем, чтобы клиенты придерживались правил дистанции. За одним столом в карточные игры могут играть только три человека. Также каждому гостю будет предоставлен флакон с дезинфектором для рук. Клиенты заведения и персонал должны носить индивидуальные защитные маски в обязательном порядке. Особое внимание также уделят частоте уборки помещений и обработке контактных поверхностей. Таким образом руководство сети азартных заведений будет балансировать между безопасностью и предоставлением удовольствия от игры в индустрии азарта.

Местные власти поставили свои условия. На портале Poker Experts опубликована информация о том, что казино могут принимать в своих залах только половину привычного количества клиентов. Хотя Город грехов пока не посещают огромные толпы туристов. За первый квартал этого года игорные заведения Лас-Вегаса заработали только $2 млрд. Этот показатель ниже почти на треть от суммы, полученной в первый квартал 2019 года. Мировая индустрия в целом терпит большие потери, по словам эксперта Дмитрия Слободкина. Аналитик считает, что масочный режим покажет, какие заведения смогут преодолеть кризис, а какие – нет. Оборот азартной индустрии в нашей стране упал на 97%.

Комиссия-регулятор в Лас-Вегасе на высшем уровне контролирует соблюдение безопасности клиентов. Любое нарушение влечет за собой космические штрафы и даже потерю лицензии. Также особое внимание уделено устранению рисков мошеннических действий со стороны клиентов. Сотрудники казино в Лас-Вегасе будут анализировать вырученные средства с каждого стола по конкретной смене. Важно отметить, что пандемия негативно сказалась на покерных турнирах. На это есть несколько причин. Четыре человека в масках – новый лимит участников игры за одним столом. Это ведет к уменьшению ставок – потенциальным игрокам не интересно играть на малые суммы. Падает уровень желаемого азарта. В онлайн-турнирах наоборот наблюдалось увеличение количество участников. В апреле покерные ставки в онлайн-режиме увеличились почти на 50%.

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