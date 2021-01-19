Мир развлекается в квесты. А что это?

Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
Виды квестов
Квесты могут быть двух видов:
- виртуальные, на компьютере (ноутбуке, смартфоне, планшете) – графические, головоломки, симуляторы и прочее;
- реальные (вышеупомянутые квест-комнаты).
А чтобы можно было сразу сориентироваться, куда пойти, открываются и специальные сервисы, аккумулирующие предложения, например про квесты в Нижнем Новгороде.
О квестах чуть поподробнее
Квесты в реальности появились в России после 2010 года и сразу завоевали огромную популярность. До этого в такие игры уже развлекались в Японии, европейских странах и Азии. Квест предполагает интерактивную игру с участие только детей, только взрослых, также такие развлечения могут быть рассчитаны на смешанную аудиторию.
Реальный квест может проходить в специально оборудованной комнате, просто на улицах города (меньшей территории) и за его пределами. Темы квестов могут быть самые разные, и число участников тоже. Игру нужно пройти за определенное время, на которое отводится в среднем от одного до полутора часов.
Востребованные виды квестов:
- детские,
- семейные,
- виртуальная реальность,
- экшн,
- на выживание и ряд других.
Стоит учесть, что взрослые квесты могут быть не для слабонервных. И перед тем, как идти на игру, лучше узнать о ней поподробнее. Жуткая атмосфера может поддерживаться в игре участием артистов и/или аниматоров. Стоимость игр с их участием будет гораздо выше.
Любопытная информация о квестах
Первые квесты в реальности были небольшого формата, они размещались на базе одной комнаты, играть в них могли от двух до максимум четырех человек.
Изначально квесты на российском рынке появились как развлечения только для взрослых. Но оказалось, что и дети тоже хотят подобным образом развлекаться. А раз был спрос, то возникло и предложение – детские квесты. Возможно, что ваши дети и внуки, уважаемые читатели, уже проходили какой-нибудь реальный квест.
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Мир развлекается в квесты. А что это?
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
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