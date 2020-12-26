Михаил Романов: «Проектирование ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» ведется с опережением графика»

К такому выводу по результатам осмотра полигона пришли участники межведомственного совещания, которое сегодня провел депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

В совещании приняли участие директор направления по реализации государственных отраслевых программ в сфере экологии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Лебедев, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков, руководитель Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Михаил Козьминых, временно исполняющий обязанности Председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Михаил Страхов, Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, исполняющий обязанности Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Чурин, заместитель Председателя Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Ирина Чуркина, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения ФГБУН «Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева Российской академии наук» Антон Никуленков. По видеосвязи к совещанию присоединились Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Роман Мальцев, а также проректор по экономике и инновациям ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева", к.б.н. Дмитрий Сахаров, директор ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук», д.х.н. Алексей Буряк, заведующий отделом горения и взрыва ФГБУН «Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук», д.ф.-м.н. Сергей Фролов, Заведующая отделом развития и инноваций ФГБУН «Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук», д.х.н. Вера Попкова. Встречал участников совещания директор ФГКУ «Дирекция по ликвидации Нвос и Об ГТС полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев.

В рамках совещания, которое последовало после осмотра карт, были подведены итоги реализации первого этапа работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне. Напомним, руководство Министерства природных ресурсов и Госкорпорации «Росатом» в ответе на депутатские запросы Михаила Романова в декабре 2020 года сообщили, что 05.06.2020 между Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» и федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» заключен государственный контракт на выполнение соответствующих работ со сроком выполнения - до 01.12.2021 года.

В рамках первого этапа исполнения контракта к настоящему времени выполнен сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания, разработана проектная документация на создание противофильтрационной завесы вокруг полигона и укрытия карт. В том числе проектируются следующие технологические решения:

создание систем (укрытий), обеспечивающих понижение (поддержание) уровня открытых карт для круглогодичного цикла производства работ по удалению и очистке содержимого карт; удаление и обезвреживание (утилизация) содержимого открытых карт для последующей рекультивации с получением очищенной воды и сырья для рекультивационного строительного материала; создание защитного эшелонированного экрана (экологического барьера), выполняющего функции отвода грунтовых вод и препятствующего миграции загрязняющих веществ на сопредельные с Полигоном территории, с автоматической системой контроля; рекультивация территории Полигона, включая все закрытые и открытые карты; создание автоматизированной интегрированной интеллектуальной системы мониторинга и управления организационными и техническими мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на Полигоне.

В рамках второго этапа планируется получение положительных заключений необходимых государственных экспертиз на проектную документацию по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор», а также разработка и утверждение соответствующей рабочей документации.

Участники совещания дали положительное заключение на технические решения для рекультивации полигона. Также в рамках встречи была презентована и одобрена Автоматизированная интегрированная интеллектуальная система мониторинга и управления организационными и техническими мероприятиями, которая сопровождает работы.

По графику завершение разработки проектной документации с получением всех необходимых заключений государственных экспертиз планируется в IV квартале 2021 г. Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среды на полигоне предполагается начать в I квартале 2022 года и полностью завершить в IV квартале 2024 года.

Комментируя результаты совещания, Михаил Романов отметил, что реализация проекта ведется с опережением графика.

- Сейчас происходит апробация технологических решений и настройка сложной системы мониторинга. Но мы уже видим, что Госкорпорацией «Росатом» и Федеральным экологическим оператором проведена колоссальная работа, все мероприятия первого этапа выполнены успешно. На сегодняшний день можно говорить о том, что концепция рекультивации полигона, которая включила в себя опыт многих стран и, в первую очередь, наработки российских ученых, уже проявила свою работоспособность и эффективность. Об этом в том числе говорит в первую очередь то, что все процессы проходят без заминок, без срывов, без осложнений, в необходимой последовательности. В целом работы ведутся с опережением графика, - сказал Михаил Романов.

Справка

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году как природоохранный объект, обеспечивающий стабильную работу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На полигоне размещали промышленные токсичные отходы I-IV классов опасности. Земельный участок был выбран в 6 км от города Колпино исходя из благоприятных геологических условий: наличия мощной толщи кембрийских глин (80-110 м), которые не позволяют токсичным веществам проникать вглубь и менять состав подземных вод. Полигон занимает 67,4 га. За годы эксплуатации образовалось 70 карт, которые заполнены высокотоксичными отходами в количестве 1,7 млн тонн. Полигон поставлен на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В конце 2014 года «Красный Бор» перестал принимать отходы. На данный момент ориентировочно 65 карт-котлованов засыпано 2-х метровым слоем глины, плодородным почвенным слоем и засеяно травой. Еще пять карт остаются открытыми и одна карта временно укрыта понтонами с геомембранным покрытием. В картах размещены жидкие, пастообразные и твердые отходы. Сточная вода из дренажной системы перекачивается в карты. 10.04.2019 года Президент России Владимир Путин подписал Поручение о передаче СПб ГКУ «ДОБ ГТС полигона «Красный Бор» и его имущественного комплекса в ведение Минприроды России для ликвидации накопленного экологического ущерба.

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