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Михаил Романов поздравил волонтеров акции #МыВместе в региональном штабе
Ксения ДАВЫДОВА   
09 Декабря 2020 г.
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Михаил Романов поздравил волонтеров акции #МыВместе в региональном штабе

Михаил Романов поздравил участников добровольческого движения с Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. Также депутат принял участие в работе волонтерского колл-центра, закупил и доставил продукты по полученным заявкам адресатам во Фрунзенском районе.

Беседуя с волонтерами, депутат ответил на их вопросы, выслушал пожелания, познакомился с инициативами и предложениям петербургского добровольческого штаба. Михаил Романов выразил готовность оказать содействие в решении поставленных вопросов на региональном и федеральном уровне и направить соответствующие депутатские запросы в профильные ведомства.

Обращаясь к собравшимся, Михаил Романов отметил заметный рост популярности добровольчества в нашей стране среди самых разных социальных групп.

- В нашей стране День волонтера был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 27 ноября 2017 года в знак поддержки добровольцев. Но сейчас сфера применения волонтерства в России значительно расширилась, а праздник приобрел поистине народное значение. В ситуации распространения коронавируса усилия добровольцев наравне с усилиями медиков стали играть поистине жизненно важную роль для миллионов граждан России. Волонтеры, не жалея себя, снабжали всех, кто нуждался в помощи, продуктами, лекарствами, средствами защиты и просто обнадеживающим словом. Поэтому в этом году День волонтера посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Основной посыл - "Добро можно делать под любым брендом" крайне актуален сейчас, когда в помощи нуждается так много людей, когда пандемия приносит так много бед. Важно, чтобы о службе волонтеров и ее значимости узнало, как можно больше людей, чтобы в ряды добровольцев вступало как можно больше активистов. Принятые в этом году поправки в Конституцию РФ придали волонтерству устойчивый правовой статус, это позволяет развивать добровольчество на государственном уровне, открывать для волонтеров двери все большего числа социально значимых учреждений. В развитие этого тренда в Государственной Думе сейчас разрабатывается пакет законопроектов, направленных на совершенствование защиты и поддержки волонтерского движения в России, - сказал Михаил Романов.

Михаил Романов поздравил волонтеров акции #МыВместе в региональном штабе

Парламентарий выразил волонтерам Санкт-Петербурга признательность за их самоотверженную работу и отметил Благодарственными письмами.

- Вы трудитесь на благо общества, не прося ничего взамен, бесплатно исполняете огромное количество работы, бескорыстно творите добро. Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры отдают свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. Это заслуживает самого глубокого общественного признания и уважения. В День волонтера я от всей души желаю вам здоровья, успехов и удовлетворения от вашей бескорыстной службы, которую вы несете во имя милосердия и добра, - сказал Михаил Романов.

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