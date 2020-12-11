Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую российскую воинскую награду того времени. С этого дня до Октябрьской революции 1917 года в империи отмечался День георгиевских кавалеров, который был восстановлен в 2007 году в виде памятной даты «День Героев Отечества».

В своем поздравлении Михаил Романов напомнил, что высшим воинским орденом с XVIII века награждали воинов, проявивших в бою отвагу, смелость и находчивость, тех, кто, «презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу».

«Праздник героев широко отмечается во всех воинских частях России на протяжении двух с лишним столетий. В этот день до 1917 года чествовали и прославленных фельдмаршалов П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, и простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Георгиевскими знаками отличия были также удостоены Г.К. Жуков, С.М. Буденный, А.М. Василевский – впоследствии маршалы Великой Победы, ставшие Героями Советского Союза. Сегодня именно с георгиевской черно-желтой лентой мы связываем 9 мая 1945 года, традиционными цветами российской воинской доблести украшены многие современные российские медали и наградные знаки», – отметил Михаил Романов.

Парламентарий также подчеркнул, что 9 декабря Россия не только отдает дань памяти героическим предкам и чествует ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, заслуживших награды в бою, но также славит тех, кто трудовыми подвигами прославил нашу страну.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, внесшим огромный вклад в защиту и развитие нашей страны. В ряду Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы – покорители космоса, талантливые ученые, выдающиеся организаторы производства, заслуженные строители, блестящие деятели искусств и спортсмены», – отметил Михаил Романов.

Поздравляя петербуржцев с праздником, Михаил Романов подчеркнул, что Герои Отечества являются примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за ее судьбу.

«От всей души желаю ныне здравствующим героям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!» – говорится в тексте поздравления.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...