ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества
Ксения ДАВЫДОВА   
11 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую российскую воинскую награду того времени. С этого дня до Октябрьской революции 1917 года в империи отмечался День георгиевских кавалеров, который был восстановлен в 2007 году в виде памятной даты «День Героев Отечества».

В своем поздравлении Михаил Романов напомнил, что высшим воинским орденом с XVIII века награждали воинов, проявивших в бою отвагу, смелость и находчивость, тех, кто, «презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу».

«Праздник героев широко отмечается во всех воинских частях России на протяжении двух с лишним столетий. В этот день до 1917 года чествовали и прославленных фельдмаршалов П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, и простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Георгиевскими знаками отличия были также удостоены Г.К. Жуков, С.М. Буденный, А.М. Василевский – впоследствии маршалы Великой Победы, ставшие Героями Советского Союза. Сегодня именно с георгиевской черно-желтой лентой мы связываем 9 мая 1945 года, традиционными цветами российской воинской доблести украшены многие современные российские медали и наградные знаки», – отметил Михаил Романов.

Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества

Парламентарий также подчеркнул, что 9 декабря Россия не только отдает дань памяти героическим предкам и чествует ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, заслуживших награды в бою, но также славит тех, кто трудовыми подвигами прославил нашу страну.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, внесшим огромный вклад в защиту и развитие нашей страны. В ряду Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы – покорители космоса, талантливые ученые, выдающиеся организаторы производства, заслуженные строители, блестящие деятели искусств и спортсмены», – отметил Михаил Романов.

Поздравляя петербуржцев с праздником, Михаил Романов подчеркнул, что Герои Отечества являются примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за ее судьбу.

«От всей души желаю ныне здравствующим героям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!» – говорится в тексте поздравления.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 