Михаил Романов передал приюту для бездомных животных «Мурка и барбос» 100 кг корма

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил приют для бездомных животных «Мурка и барбос» в Колпинском районе и передал его питомцам 100 кг корма.

Приют был организован в 2011 году. Сейчас «Мурка и барбос» - дом для 27 собак. Основную часть работы выполняют волонтеры. За животными организован круглосуточный уход, в приюте также организуется лечение, реабилитация, вакцинация и стерилизация животных. Но главная цель деятельности приюта - найти новый дом для подопечных. С начала года волонтерам удалось передать в добрые руки троих питомцев.

До пандемии коронавируса зооактивисты регулярно организовывали различные акции, направленные на оказание помощи приюту, такие как «Крупа для друга», «Прогулки с питомцами», «Не можешь взять домой - помоги едой» и другие. В акциях принимали участие воспитанники всех школ и подростковых клубов Колпинского района, а также неравнодушные петербуржцы. Однако в период коронавирусных ограничений такие акции стали невозможны, и приют особенно нуждался в поддержке. В среднем ежемесячное содержание собаки обходится в 2437 рублей. В эту сумму входит корм, аренда участка, ежегодная вакцинация, средства для уборки и дезинфекции вольеров, вывоз мусора, заработная плата двух рабочих. И это - без учета стоимости лечения и ветеринарных услуг.

Руководители и волонтеры приюта горячо поблагодарили Михаила Романова за оказанную помощь, а сам парламентарий пообещал регулярно навещать питомцев «Мурки и барбоса».

- Для продвижения идеи устройства собак в семьи можно создать базу данных паспортов питомцев приюта, то есть записать небольшие видеоролики с участием животных. Пусть потенциальные новые хозяева видят, как ведут себя собаки, как они играют, реагируют на человека, на детей. Мне кажется, такая форма презентации поможет животным и тем, кому нужен домашний питомец, найти друг друга, - сказал Михаил Романов.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...