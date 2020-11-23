Михаил Романов: «Электронные сертификаты на технические средства реабилитации повысят их доступность для инвалидов»

Сегодня Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, устанавливающих введение электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) и лекарства для лиц с ограниченными возможностями. Было принято два законопроекта - "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".

Первым законопроектом устанавливается круг лиц, который вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, предоставление которых таким способом. Вторая инициатива вносит корреспондирующие изменения в законы о социальной защите инвалидов и социальном страховании от травм на производстве в части внедрения механизма электронного сертификата для получателей льгот.

Комментируя законопроект, депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов подчеркнул, что данная законодательная инициатива разработана в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие лицам с ограниченными возможностями.

- Проект позволяет инвалидам использовать электронные социальные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации, лекарств, медицинских изделий и детского лечебного питания для детей-инвалидов за счет бюджетных средств. То есть электронными сертификатами можно будет расплатиться в любом, в том числе и в online, магазине. При этом деньги можно будет потратить только на нужное средство реабилитации. С помощью электронных сертификатов значительно ускорится процесс получения необходимых устройств и медицинских товаров, возрастет их доступность для лиц с ограниченными возможностями. К тому же введение этого нового средства расчета поспособствует развитию конкуренции среди компаний-производителей и поставщиков такой продукции. Для создания базы электронных сертификатов будет использоваться единая государственная информационная система социального обеспечения, оператором которой является Пенсионный фонд Российской Федерации, где уже имеется информация о назначенных мерах социальной защиты в отношении представителей всех льготных категорий граждан, - уточнил Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что в целом ряде регионов эффективность электронных сертификатов на средства реабилитации для инвалидов уже была доказана.

- Разработчики законопроекта использовали в первую очередь опыт столицы, где с помощью электронного сертификата по региональной программе социальной поддержки инвалидов можно было приобрести семь видов средств реабилитации. Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2017 года по настоящее время по электронным сертификатам инвалиды могут получить 46 видов TCP и услуги по ремонту 6 их видов. В Тульской области с 2018 года реализуется программа электронных сертификатов на предоставление 25 видов TCP. Расширение этой практики до федерального уровня давно назрело. Сегодня уровень цифровизации национальной экономики, а также системы госуслуг позволяет применять электронные сертификаты для поддержки граждан в общегосударственном масштабе, - отметил Михаил Романов.

Парламентарий также подчеркнул, что законопроект позволяет расширять как перечень льгот и социальных услуг, так и граждан, обладающих правом пользования электронным сертификатом.

- Закон открытый, гибкий, рассчитан на дальнейшее расширение электронного инструментария социальной защиты граждан, поэтому при необходимости его действие можно распространить на иные категории льготников, в том числе и при кризисных ситуациях, вроде пандемии коронавируса, когда государством экстренно вводились ситуативные адресные меры соцподдержки, - сказал Михаил Романов.

Депутат пояснил, что единство системы социальных электронных сертификатов по всей стране вне зависимости от того, за счет какого бюджета – федерального или регионального предоставляется данная льгота, будет обеспечено применением национального платежного инструмента системы "Мир". Парламентарий подчеркнул, что к началу вступления закона в силу уже все готово.

- Одобренный сегодня документ устанавливает, что закон начнет действовать по истечении 270 дней после дня его официального опубликования, то есть уже в 2021 году. Тем не менее, активизация норм нового закона будет происходить поэтапно. Вначале его действие будет распространяться только на средства технической реабилитации для инвалидов. А с 1 января 2023 года с помощью электронных сертификатов по рецептам можно будет купить необходимые гражданам с ограниченными возможностями лекарства и медицинские изделия, а также – специализированное лечебное питание для детей-инвалидов. Предполагается, что в дальнейшем по мере необходимости закон об электронных сертификатах будет оперативно корректироваться, расширяя свой диапазон применения, - уточнил Михаил Романов.

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