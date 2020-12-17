ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Малый бизнес уходит в небо
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Малый бизнес уходит в небо

В России продолжается тенденция к сокращению числа малых и средних предприятий. По состоянию на август 2020 года ликвидировано более 1 миллиона 95 тысяч малых и средних предприятий (МСП). Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за год в России открылись всего лишь 848,5 тысяч новых МСП. Таким образом, общее количество предприятий снизилось примерно на 240 тысяч или на 4,2%.

Среди главных причин, повлекших снижение численности предприятий, эксперты называют экономический кризис, вызванный жесткими ограничениями в период пандемии и повальным падением спроса. Резкие негативные последствия карантина ощущаются во всём мире. Что касается России, то в целом по стране худшую динамику показали Ингушения, Брянская область и Пермский край (минус 9,7%, 7,53% и 7,5% МСП соответственно). Рост количества МСП отмечался только на Чукотке, в Ленинградской области и в Чечне (плюс 1,7%, 0,3% и 0,1%).

Исследователи рынка полагают, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не правительственные антикризисные меры, призванные поддержать занятость и, как следствие, внутренний спрос. Согласно обнародованным данным, количество занятых в МСП за год увеличилось на 129 тысяч человек, достигнув отметки 15,5 миллиона. Аналитики также отмечают, что за второй квартал 2020 года официальную процедуру ликвидации ООО в Москве, а также столичных предприятий других форм собственности прошли в два раза меньше компаний, чем за аналогичный период прошлого года – 24,2 тысячи против 52,7 тысяч. Но экономическая ситуация в регионах России традиционно отличается от столичной, и этот показатель не может служить доказательством улучшения тренда.

Вместе с тем аналитики отмечают, что тенденция к уменьшению количества предприятий в России прослеживается с 2016 года. В августе 2019-го, почти за восемь месяцев до начала самоизоляции отмечалось уменьшение числа МСП на 1,4%. В 2018-м было ликвидировано более 600 тысяч компаний, а открылись более 290 тысяч, то есть в 2,14 раза меньше ликвидированных. Больше всего компаний тогда закрылось в Республике Крым, однако число открывшихся предприятий почти сравняло статистику: 1,6 тысяч новых против 1,7 тысяч закрывшихся. Прирост новых компаний отмечался только в Ингушетии, Севастополе и Чечне.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 