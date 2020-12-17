Малый бизнес уходит в небо

В России продолжается тенденция к сокращению числа малых и средних предприятий. По состоянию на август 2020 года ликвидировано более 1 миллиона 95 тысяч малых и средних предприятий (МСП). Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за год в России открылись всего лишь 848,5 тысяч новых МСП. Таким образом, общее количество предприятий снизилось примерно на 240 тысяч или на 4,2%.

Среди главных причин, повлекших снижение численности предприятий, эксперты называют экономический кризис, вызванный жесткими ограничениями в период пандемии и повальным падением спроса. Резкие негативные последствия карантина ощущаются во всём мире. Что касается России, то в целом по стране худшую динамику показали Ингушения, Брянская область и Пермский край (минус 9,7%, 7,53% и 7,5% МСП соответственно). Рост количества МСП отмечался только на Чукотке, в Ленинградской области и в Чечне (плюс 1,7%, 0,3% и 0,1%).

Исследователи рынка полагают, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не правительственные антикризисные меры, призванные поддержать занятость и, как следствие, внутренний спрос. Согласно обнародованным данным, количество занятых в МСП за год увеличилось на 129 тысяч человек, достигнув отметки 15,5 миллиона. Аналитики также отмечают, что за второй квартал 2020 года официальную процедуру ликвидации ООО в Москве, а также столичных предприятий других форм собственности прошли в два раза меньше компаний, чем за аналогичный период прошлого года – 24,2 тысячи против 52,7 тысяч. Но экономическая ситуация в регионах России традиционно отличается от столичной, и этот показатель не может служить доказательством улучшения тренда.

Вместе с тем аналитики отмечают, что тенденция к уменьшению количества предприятий в России прослеживается с 2016 года. В августе 2019-го, почти за восемь месяцев до начала самоизоляции отмечалось уменьшение числа МСП на 1,4%. В 2018-м было ликвидировано более 600 тысяч компаний, а открылись более 290 тысяч, то есть в 2,14 раза меньше ликвидированных. Больше всего компаний тогда закрылось в Республике Крым, однако число открывшихся предприятий почти сравняло статистику: 1,6 тысяч новых против 1,7 тысяч закрывшихся. Прирост новых компаний отмечался только в Ингушетии, Севастополе и Чечне.

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