Лучшим онлайн-покеристом стал британец Конор Бересфорд

Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.

В покерном комьюнити PocketFives уже были подведены итоги 2020 года. В результате лучшим игроком в номинации Online Poker Player of the Year стал британец Конор Бересфорд. В январе прошлого года он показал отличные результаты, завоевав второе место в 2020 Series Championship заработав 611 тысяч долларов. В марте ему удалось выиграть в PartyPoker Powerfresh Event № 8 – 70 тысяч. С началом пандемии коронавируса начались онлайн-турниры по покеру, где и уже в марте Бересфорду посчастливилось выиграть 180 тысяч долларов в стартовом турнире PokerStars High Rollers Week. После он также заполучил серию побед в различных турнирах и на данный момент возглавляет рейтинг PocketFives. Однако специалисты не дают прогнозов на 2021 год, так как он только начался и пока сложно сказать кто вновь окажется топовым покеристом.

Офлайн-соревнования также популярны. В начале января 2021 года в казино игорной зоны "Приморье" состоялся новогодний покерный турнир, где состязались свыше 200 российских игроков. Призовой фонд составил 3,5 млн рублей и главный приз в 442 тысяч рублей получил Андрей Прозоров. Эксперты отметили, что мероприятие могло быть ещё более масштабным, если бы не карантинные ограничения, которые требовали усиленных мер безопасности. Начинающие игроки могут попробовать свои силы в небольших турнирах, постепенно получая необходимые навыки и опыт. Приняв участие в онлайн покер GGPokerok также можно получить хорошее денежное вознаграждение. При этом стоит учитывать, что в подобных соревнованиях принимает участие много профессионалов, которых сложно обыграть. Поэтому важно реально оценивать свои шансы, чтобы не оказаться в проигрыше.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...