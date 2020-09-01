Любопытные факты из жизни в Америке и способы оказаться в этой стране

Америка, Америка.... Для многих это недосягаемая страна, о посещении которой можно только мечтать. Мы о ней знаем кажется что очень много, но на самом деле, наверное, в то же время и мало. Вот, например, день рождения. У нас это часто подразумевает хороший стол (дома, в кафе или ресторане), который для своих гостей подготовил именинник. А вот в Америке все обстоит не так. Тут наоборот гости именинника угощают, а виновник торжества ничегошеньки не платит – ни за себя, ни за еду и напитки своих приглашенных. Или измерение температуры. У нас, чтобы узнать этот показатель, градусник человеку ставят под мышку. А в Америке принято измерять температуру, положив градусник в рот.

К слову, попасть в Америку, чтобы просто посмотреть эту удивительную страну, или имея цель остаться там на постоянное место жительства, получить гражданство или даже политическое убежище – все эти вопросы сейчас решаемы. А помочь в этом может международный проект в России по предоставлению миграционных услуг россиянам и гражданам СНГ «Мама Америка». Идти к цели с этим проектом безопасно и надежно, обозначено на сайте (что очень здорово) – есть бесплатная консультация.

Еще любопытно, что в этой стране весьма любят холод – кондиционеры везде и на каждом шагу. А во многих заведениях всегда ставят посетителям вне зависимости от погоды холодную воду. Причем кубиков льда там находится гораздо больше, чем самой воды. Ледяную воду пьют все – и большие люди, и маленькие. И даже если они больны.

Очень много вопросов в этой стране решается звонками по телефону, а отчетность и разные документы подаются онлайн. Личные встречи при этом исключены или минимизированы.

Один из способов поселиться в этой стране – выиграть грин-карту. Такое удостоверение даст право жить и трудиться в Америке. Каждый год США проводят лотерею и разыгрывают 55 тысяч грин-карт. Участвовать в такой лотерее могут все работающие или образованные жители государств с низким уровнем иммиграции в Штаты. Шаги к участию просты и понятны – нужно лишь заполнить анкету на сайте американского правительства и дальше ждать. А выберет победителей компьютер. Вдруг вы окажетесь в их числе? И если да, нужно будет заполнить еще несколько разных анкет, пройти медкомиссию, собрать установленный пакет документов и отправиться на собеседование в американское посольство. И здесь повезло? Тогда все, можно спокойно распродавать имущество и собирать чемоданы для отъезда в Соединенные Штаты Америки.

«Путешествуем» по жизни в этой стране дальше. Вся сладкая газировка здесь именуется «содой». Это и «Спрайт», и «Пепси-Кола», и другие напитки. Если житель США будет подбирать себе к еде какой-то напиток, он, скорее всего, «соду» и выберет.

В традициях утра многих американцев – выпить чашечку кофе. И поэтому в это время многие заглядывают за напитком в кофейни. Не все, конечно, могут себе позволить с утра прямо-таки в кофейне не спеша посидеть, поэтому часто кофе подается в пластиковых закрытых стаканчиках, а его покупатели наслаждаются популярным напитком в машине или на ходу.

В Америку можно уехать не только, выиграв вожделенную для многих грин-карту. Это можно сделать и по работе. Правда одну из американских компаний нужно будет максимально убедить в том, что она очень нуждается в вас как в работнике, и далее – оформить с ее помощью рабочую визу. Рабочих виз имеется два вида. К примеру, Н1В выдается квалифицированным работникам на три года. Таких виз ограниченное количество. Для менеджеров высшего звена, которые хотят открыть в Америке представительство своей компании, существует другая виза – L1.

Жить в Америке – не жить, работать – не работать, но, наверное, посетить хотя бы туристом хоть ненадолго эту страну стоит. Она такая разная и интересная, загадочная и неповторимая. Время точно зря не будет потрачено.

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