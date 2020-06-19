Курьерская доставка: кому доверить в СПБ и Ленобласти, плюсы услуги

Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.
Службы (фирмы, компании) курьерской доставки работают повсеместно. Надежный партнер в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – «Достависта» (dostavista.ru). Спектр ее предложений по доставке широк: любые документы, вещи, подарки, а также продукты из магазинов или еду из ресторанов – все это быстро найдет своего адресата. Заманчиво, что первый заказ можно осуществить с приличной скидкой в 20%, для этого необходимо использовать промокод CITY. Получателями груза, корреспонденции, презентов, разнообразных товаров продовольственной группы могут быть как физические, так и юридические лица. На сайте службы отмечено, что в городе Санкт-Петербурге доставка может быть сделана на 90 минут. Режим работы компании – круглосуточный и поэтому заказ на доставку можно сделать в любое удобное время.
В целом у компаний, осуществляющих подобные услуги, клиент всегда находится на первом месте. Поэтому все оговоренные условия по доставке строго выполняются. Среди услуг, которые могут пригодиться заказчику: соблюдение конфиденциальности, доставка в нерабочее время, наличие дополнительной упаковки, сборка груза.
Чтобы воспользоваться сервисом по доставке, обычно нужно связаться с оператором. Звонок напрямую, заполнение определенной формы, чтобы с клиентом специалист связался сам, прибытие непосредственно в офис компании-исполнителя – вариантов много. Выбирается, естественно, для себя самый удобный. Второй шаг – должна быть дана точная информация по получателю: фамилия, имя, отчество, где находится адресат, контактный телефон и пожелания по доставке. В случае отправки ценного груза (корреспонденции), составляется опись. За дополнительную плату может быть предложена также страховка.
Некоторые службы доставки являются партнерами определенных магазинов, и тогда получатель может оплатить услугу при непосредственном получении заказа. Перед оплатой можно удостовериться в целостности товара, отсутствии у него каких-либо дефектов.
Службы доставки гарантируют безопасность заказу, некоторые компании используют при доставке свои упаковки, которые отличает большая надежность.
В общем, плюсов у курьерской доставки немало. И поэтому если возникла необходимость в такой услуге, ей стоит воспользоваться. А в Санкт-Петербурге и Ленобласти, напомним, отлично работает «Достависта».
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