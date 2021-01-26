ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Кроссовки для повседневной носки: выбираем правильно
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Кроссовки для повседневной носки: выбираем правильно

Хорошие кроссовки для повседневной носки https://elementshop.ru позволяют сохранять работоспособность. Такая обувь во многом отлична от спортивных моделей, так как рассчитана на другие нагрузки. Эти кроссовки актуальны, так как практичны, комфортны и красивы, особенно если выпущены известными брендами.

Материалы и подошва моделей

Для повседневных кроссовок используют качественные современные материалы, но также существуют модели из натуральной кожи и замши. Такая обувь достаточно мягкая, но держит форму, поэтому долго выглядит аккуратной. Эти кроссовки нередко усилены на уровне пальцев, что делает их более долговечными.

Подошва повседневных спортивных изделий обычно высокая и выполнена из резины, что обеспечивает необходимую упругость обуви при ходьбе. Платформа часто сегментирована и дополнена амортизаторами, что заметно увеличивает комфорт носки обуви. Такие модели всегда устойчивы и обеспечивают ощущение легкости при ходьбе. Существуют также кроссовки с протектором, что актуально зимой, так как предотвращает скольжение.

Качества повседневных моделей

Эта обувь сегодня входит в гардероб и мужчин, и женщин. Спортивные модели для ежедневной носки подходят к большинству стилей одежды, поэтому применяются в повседневных, вечерних, офисных ансамблях. Популярность моделей опирается на урбанистическую эстетику, а также на способность обуви сохранять работоспособность и комфорт движения жителей мегаполисов.

Свойства современных повседневных кроссовок:

  • гибкость подошвы;
  • ортопедические элементы;
  • высокие края;
  • жесткая пятка.

Эти качества обеспечивают стопе устойчивость, а ходьбе - мягкость, а также способны удерживать голеностопный сустав в правильном положении.

Брендовые кроссовки

Известные компании, производящие спортивную повседневную обувь, постоянно улучшают амортизационные свойства и совершенствуют дизайн моделей.

Изделия брендов отличают:

  • аккуратные швы, отсутствие следов клея;
  • валик по внешней кромке, который сводит к минимуму дискомфорт при ношении новой пары;
  • актуальный классический либо ультрамодный дизайн;
  • качественная стелька, которую можно вынимать.

Оригинальная продукция культовых брендов удобна, способствует комфорту стопы, долго служит. Такие кроссовки всегда нравятся покупателям и справедливо считаются самой популярной обувью. При выборе изделий учитывают сезон ношения, предпочитаемый цвет и дизайн, а также поверхность, по которой предполагается ходить. Для пеших медленных прогулок по асфальту нужны легкие кроссовки, а активная ходьба предполагает гибкую мягкую обувь.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 