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Контекстная реклама – удачный инструмент для продвижения товаров и услуг
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Ноября 2020 г.
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Контекстная реклама – удачный инструмент для продвижения товаров и услуг

Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.

Основные системы, где размещается контекстная реклама, это Яндекс.Директ и Google.Ads.

Есть агентства, которые работают с разными видами рекламы вообще, а другие – только в данном направлении. PPCBAR (https://ppcbar.com/ppc-tuning) – одно из агентств, работающее именно в сфере контекстной рекламы. Специализируются здесь на контекстной рекламе в Гугле, таргетированной рекламе в Фейсбуке и Инстаграме, а также поисковой оптимизации. Сама компания находится в Киеве, но осуществляет свою деятельность не только ожидаемо на Украине. Также у агентства PPCBAR есть клиенты и в Казахстане. На сайте компании дано описание ее услуг, а также имеется блог, посвященный контекстной рекламе. При желании, можно быть в курсе, как и что.

У контекстной рекламы есть много преимуществ. Во-первых, это весьма бюджетный вариант: достаточно для старта рекламной кампании будет и тысячи – трех тысяч рублей. Конечно, суперрезультатов сразу ждать, как и в любом деле не стоит. Но, тем не менее, реклама может оказаться действенной, а если так, то и средства на нее не жалко будет увеличить.

Контекстная реклама дает возможность максимально точно попасть в нужную аудиторию. Инструмент также отличает большой охват пользователей. Когда человек сам ищет услугу или товар, высока будет вероятность того, что он действительно что-нибудь приобретет или закажет.

Среди нюансов – в контекстной рекламе очень важен выбор ключевых слов, корректное содержание и дизайн, поэтому искать рекламное агентство – исполнителя стоит только среди надежных и имеющих опыт профессионалов. Можно практически ничего не выиграть, заказав такую рекламу, если будет установлена дорогая цена за клик. Эти вопросы нужно учесть при принятии решения о выборе такого способа рекламирования.

Это интересно

Героем рекламы сигарет Мальборо мог быть не только ковбой. Среди рассматриваемых образов предлагались также капитан корабля, спортсмен и оружейник. Но в итоге был выбран ковбой. И этот шаг оказался очень удачным.

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