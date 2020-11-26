Контекстная реклама – удачный инструмент для продвижения товаров и услуг

Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.
Основные системы, где размещается контекстная реклама, это Яндекс.Директ и Google.Ads.
Есть агентства, которые работают с разными видами рекламы вообще, а другие – только в данном направлении. PPCBAR (https://ppcbar.com/ppc-tuning) – одно из агентств, работающее именно в сфере контекстной рекламы. Специализируются здесь на контекстной рекламе в Гугле, таргетированной рекламе в Фейсбуке и Инстаграме, а также поисковой оптимизации. Сама компания находится в Киеве, но осуществляет свою деятельность не только ожидаемо на Украине. Также у агентства PPCBAR есть клиенты и в Казахстане. На сайте компании дано описание ее услуг, а также имеется блог, посвященный контекстной рекламе. При желании, можно быть в курсе, как и что.
У контекстной рекламы есть много преимуществ. Во-первых, это весьма бюджетный вариант: достаточно для старта рекламной кампании будет и тысячи – трех тысяч рублей. Конечно, суперрезультатов сразу ждать, как и в любом деле не стоит. Но, тем не менее, реклама может оказаться действенной, а если так, то и средства на нее не жалко будет увеличить.
Контекстная реклама дает возможность максимально точно попасть в нужную аудиторию. Инструмент также отличает большой охват пользователей. Когда человек сам ищет услугу или товар, высока будет вероятность того, что он действительно что-нибудь приобретет или закажет.
Среди нюансов – в контекстной рекламе очень важен выбор ключевых слов, корректное содержание и дизайн, поэтому искать рекламное агентство – исполнителя стоит только среди надежных и имеющих опыт профессионалов. Можно практически ничего не выиграть, заказав такую рекламу, если будет установлена дорогая цена за клик. Эти вопросы нужно учесть при принятии решения о выборе такого способа рекламирования.
Это интересно
Героем рекламы сигарет Мальборо мог быть не только ковбой. Среди рассматриваемых образов предлагались также капитан корабля, спортсмен и оружейник. Но в итоге был выбран ковбой. И этот шаг оказался очень удачным.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях своего сына и Лизы Арзамасовой
Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.
-
С Золотого моста во Владивостоке сняли половину льда — осталась еще тысяча тонн
Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.
-
Севастополь и Петербург «отличились»: криминала — пруд пруди!
Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений.
-
Как различные музыкальные жанры влияют на человека?
О том, что музыка способна оказывать на человека благоприятное воздействие, знают все. Любимая мелодия может улучшить настроение, помогает развлечься или, напротив, сконцентрироваться, взбодриться или успокоиться. И зависит это разное воздействие, в первую очередь, от музыкального жанра.
-
Сапожник – профессия благородная!
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров, которые шьют и ремонтируют наши любимые сапоги и туфельки.
-
Контекстная реклама – удачный инструмент для продвижения товаров и услуг
Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.
-
Как пандемия коронавируса повлияет на рынок труда?
В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, как меняется поведение работодателей в пандемию и на каких сотрудников будет наибольший спрос в будущем году.
-
Когда появилась на свет детская передача «Спокойной ночи, малыши!»?
Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Таким образом, сегодня любимой детской передаче детей 70-80х годов рождения исполнилось 57 лет.
-
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика
В Японии местные деятели искусства представили свои работы, на которые их вдохновил кубик Рубика.
-
При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек
В Кургане три человека погибли в результате взрыва бытового газа.
-
Мамашка ушла в загул, оставив дома сына без еды. Как же так?
На западе Москвы правоохранители разыскивают женщину, которая заперла несовершеннолетнего сына в квартире без еды.
-
«Снимай это кольцо. Развод!»: у Бари Алибасова обнаружилась беременная любовница
Закрученная история с Бари Алибасовым всё никак не закончится. На днях поклонники артиста были ошарашены внезапной вестью – руководитель группы «На-На» скоро станет отцом, а матерью ребёнка оказалась молодая любовница героя.
-
Умер знаменитый футболист Диего Марадона
Умер бывший тренер сборной Аргентины и знаменитый футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.
-
Бывшего прокурора Новосибирска отправили в СИЗО
Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца отправили под стражу почти на два месяца – его подозревают в превышении должностных полномочий.
-
Шок: нетрезвый отец взял в заложники собственных детей
В Колпинском районе Петербурга многодетный отец взял в заложники собственных детей. Несколько часов мужчина удерживал их в квартире на Пролетарской улице, угрожая убить ножом или топором, а потом добровольно сдался полиции.
-
Для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова затребовали 17 лет тюрьмы
Гособвинитель попросил суд назначить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей за коррупционные преступления.
-
«Я твоим лицом протру ободок унитаза»: свидетель — об издевательствах над Шамсутдиновым
В Чите начался судебный процесс над срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшем сослуживцев. Свидетель рассказал, что срочника в грубой и унизительной форме заставляли драить унитазы.
-
Сергей Шнуров посмеялся над угрозами жены Стаса Михайлова
По сообщениям СМИ, жена Стаса Михайлова пригрозила избить Сергея Шнурова за оскорбительное стихотворение в адрес мужа. Лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем Инстаграме ответ Инне.
-
В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар
В ночь на 25 ноября в Тамбове скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, летчик Александр Боднар. Ему было 102 года.
-
Маркировку молочной продукции решили отложить
Маркировку молочной продукции решили отложить на более поздний срок. (Мы все с опасением ожидаем этого момента, ведь он может привести к скачку цен на молоко и его производные. - прим. МГ.)