Компьютер невозможно представить без…

В компьютере (или ноутбуке) не бывает неважных элементов. Например, видеокарта. Без нее работа этой умной техники просто невозможна, ведь на экране не будет видно ни текста, ни изображений.

Видеокарт бывает два вида: встроенные, которые приобретаются сразу в комплекте, и внешние, которые можно купить дополнительно. Предложений по видеокартам, к слову, немало, есть они и в Республике Казахстан. Там эти и другие компьютерные комплектующие можно посмотреть вот на этом сайте: https://www.apltech.kz/catalog/121/kompyuternye-komplektuyuschie/videokarty/gigabyte.

У встроенной видеокарты нет собственной памяти, и она использует ресурсы самого компьютера. Такая карта идет вместе с процессором, и ее не нужно будет подбирать отдельно. Встроенную видеокарту нельзя заменить или как-то улучшить. Внешняя видеокарта находится на отдельной плате, она имеет собственную память. Без чего еще не живет компьютер или ноутбук? Без самого экрана.

Монитор ПК приводит информацию в визуальную форму (видео, картинка, графика, текст). Он является отдельным элементом компьютера. Монитор может быть разных размеров и форм. Среди основных характеристик этого элемента: диагональ, соотношение сторон, разрешение, углы обзора по вертикали и горизонтали, частота обновления экрана монитора и прочее. При выборе монитора первое, на что нужно обратить внимание, это диагональ. Сейчас, к слову, люди стараются выбирать мониторы побольше, и для дома, и для работы в офисе. Это удобно, комфортно, и главное только найти место для этого элемента компьютера.

Клавиатура – еще одна значимая составляющая ПК. Она необходима для ввода в компьютер какой-либо информации. Например, напечатать текст или поменять язык ввода с русского языка на английский, открыть окно меню или выбрать на рабочем столе необходимый сохраненный документ и прочее. Среди пользователей ПК прочно укоренилось несколько иное название клавиатуры – «клава». Клавиши на клавиатуре располагаются в строго определенном порядке. У каждой – свое значение и функционал.

Производители выпускают несколько видов клавиатур: мембранные, механические, ножничные и проекционные. Самая знакомая и демократичная по цене клавиатура – мембранная. Под клавишами в такой клавиатуре находится мембрана, которая выполняется из полимерного материала. Механическая – клавиатура подороже мембранной. При нажатии сигнал подается ПК для обработки. Когда пользователь клавишу отпускает, она возвращается в исходное положение. Возвратный механизм здесь, как правило, пружина.

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