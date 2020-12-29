Коллекционирование как хобби

Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.

Классические виды коллекционирования считаются делом почетным и даже аристократическим. Последнее связано с существенными финансовыми затратами (которые могут позволить себе только богачи и аристократы) которыми оборачивается коллекционирование в тех случаях когда речь идет об уникальных предметах их интереса, сохранившихся в небольших количествах либо и вовсе в единственных экземплярах. Впрочем, это отнюдь не значит, что обычный человек не сможет создать внушающую уважение коллекцию, по причине отсутствия у него большого количества наличности. Любое коллекционирование связано с финансовыми затратами, однако не распыляясь, то есть выбрав вид коллекционирования и тематику коллекции, за несколько лет или пару десятилетий можно вполне создать коллекцию которую не стыдно будет показать даже профессионалам.

Да – да, сегодня рядовые коллекционеры, как правило, специализируются на конкретных темах, по причине наличия большого количества разновидностей коллекционного материала. Специализация в мире, в котором лоты интернет – аукционов можно заказать даже с противоположного конца света, характерна даже для такого хобби как коллекционирование. В России, в связи с многочисленными потрясениями века двадцатого, традиция коллекционирования несколько раз практически прерывалась за последние сто лет, оставаясь уделом немногочисленных энтузиастов, в большинстве своем воспринимаемых окружающими как экстравагантные чудаки. Тем не менее, ознакомившись с публикациями профессиональных коллекционеров, вы наверняка поймете, что коллекции ценны для них не собственно сами по себе, а как свидетельства истории.

Ведь классические виды коллекционирования, тесно связанные с реальностью (будь то реальность почтового дела или финансовой системы) и потому неотделимы от истории. А на сохранившихся маленьких марках, монетах или календарях, при должном внимании и аналитическом складе ума, порой можно отыскать свидетельства любопытных исторических фактов и процессов, которые «потерялись» или были намеренно «вычеркнуты» со страниц книг и учебников по истории. Займитесь коллекционированием сегодня. Возможно, этим вы не только обеспечите себе приятное времяпровождение, но и впоследствии научите своих потомков по - настоящему уважать историю страны.

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