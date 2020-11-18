Классика не выходит из моды! Даже если дело касается игровых автоматов…

На сегодняшний день количество сайтов, предлагающих пользователям разнообразные азартные игры, исчисляется уже буквально тысячами и продолжает увеличиваться. Еще быстрее растет число самих игроков, чему немало поспособствовала и вынужденная самоизоляция. В условиях сильной конкуренции виртуальные игорные заведения стараются привлечь клиентов всеми возможными способами, к примеру, хорошими приветственными бонусами для новичков, программами лояльности для постоянных клиентов и т.д. Чтобы помочь пользователям выбрать самое лучшее заведение, специализированные порталы регулярно публикуют рейтинг казино, а сами игорные клубы стараются своевременно внедрять новые технологии.

Надо сказать, что и в наземных клубах, и в онлайн-казино наиболее популярным видом азартных игр являются, конечно, игровые автоматы. Зная об этом, разработчики уделяют данному направлению особое внимание, постоянно обновляя свой ассортимент. И что самое интересное, производители игрового оборудования пока не могут однозначно сказать, какие слоты больше всего привлекают современных игроков – классические симуляторы или видеослоты с оригинальным сюжетом и инновационными функциями. Проанализировав предпочтения любителей азарта, эксперты выделили несколько тематических групп игровых автоматов, которые пользуются у пользователей наибольшим спросом.

В первую очередь, это классические аппараты с простыми функциями, пришедшие в онлайн из наземных заведений. Оказывается, любимые многими автоматы с изображением фруктов, семерок, символов BAR, а также игры про Древний Египет, сокровища и забавных героев типа Crazy Monkey по-прежнему востребованы как в нашей стране, так и за рубежом. Из-за неугасающего интереса игроков к классике, разработчики до сих пор создают новые слоты со схожими правилами и темами, только с гораздо более высоким качеством графического и звукового оформления.

Довольно много поклонников есть и у онлайн-слотов, посвященных культовым кинофильмам, знаменитостям и другим современным тенденциям. Например, игровой автомат по мотивам популярного телесериала «Игра престолов» или слот с героями известной компьютерной игры Angry Birds и т.д. Такие автоматы имеют не только оригинальные сюжетные линии, но и уникальные технические характеристики, а также широкие бонусные возможности. Среди других популярных категорий симуляторов можно отметить слоты с национальным колоритом, посвященные традициям разных стран; автоматы на потустороннюю тематику – про мистику, вампиров, темные силы и т.п. И, конечно, не обошлось и без видеослотов на тему спорта, особенно про футбол.

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