Классика не выходит из моды! Даже если дело касается игровых автоматов…

На сегодняшний день количество сайтов, предлагающих пользователям разнообразные азартные игры, исчисляется уже буквально тысячами и продолжает увеличиваться. Еще быстрее растет число самих игроков, чему немало поспособствовала и вынужденная самоизоляция. В условиях сильной конкуренции виртуальные игорные заведения стараются привлечь клиентов всеми возможными способами, к примеру, хорошими приветственными бонусами для новичков, программами лояльности для постоянных клиентов и т.д. Чтобы помочь пользователям выбрать самое лучшее заведение, специализированные порталы регулярно публикуют рейтинг казино, а сами игорные клубы стараются своевременно внедрять новые технологии.
Надо сказать, что и в наземных клубах, и в онлайн-казино наиболее популярным видом азартных игр являются, конечно, игровые автоматы. Зная об этом, разработчики уделяют данному направлению особое внимание, постоянно обновляя свой ассортимент. И что самое интересное, производители игрового оборудования пока не могут однозначно сказать, какие слоты больше всего привлекают современных игроков – классические симуляторы или видеослоты с оригинальным сюжетом и инновационными функциями. Проанализировав предпочтения любителей азарта, эксперты выделили несколько тематических групп игровых автоматов, которые пользуются у пользователей наибольшим спросом.
В первую очередь, это классические аппараты с простыми функциями, пришедшие в онлайн из наземных заведений. Оказывается, любимые многими автоматы с изображением фруктов, семерок, символов BAR, а также игры про Древний Египет, сокровища и забавных героев типа Crazy Monkey по-прежнему востребованы как в нашей стране, так и за рубежом. Из-за неугасающего интереса игроков к классике, разработчики до сих пор создают новые слоты со схожими правилами и темами, только с гораздо более высоким качеством графического и звукового оформления.
Довольно много поклонников есть и у онлайн-слотов, посвященных культовым кинофильмам, знаменитостям и другим современным тенденциям. Например, игровой автомат по мотивам популярного телесериала «Игра престолов» или слот с героями известной компьютерной игры Angry Birds и т.д. Такие автоматы имеют не только оригинальные сюжетные линии, но и уникальные технические характеристики, а также широкие бонусные возможности. Среди других популярных категорий симуляторов можно отметить слоты с национальным колоритом, посвященные традициям разных стран; автоматы на потустороннюю тематику – про мистику, вампиров, темные силы и т.п. И, конечно, не обошлось и без видеослотов на тему спорта, особенно про футбол.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Самый безопасный транспорт какой? Нет, не велосипед!
Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».
-
«Это не ковид»: выяснилась причина госпитализации Аскольда Запашного
Причиной госпитализации художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного стало резкое падение давления. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе цирка.
-
Воздух в России нынче все рекорды по загрязнению побил
Текущий год побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. При этом оказалось, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.
-
Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
-
Классика не выходит из моды! Даже если дело касается игровых автоматов…
На сегодняшний день количество сайтов, предлагающих пользователям разнообразные азартные игры, исчисляется уже буквально тысячами и продолжает увеличиваться. Еще быстрее растет число самих игроков, чему немало поспособствовала и вынужденная самоизоляция. В условиях сильной конкуренции виртуальные игорные заведения стараются привлечь клиентов всеми возможными способами, к примеру, хорошими приветственными бонусами для новичков, программами лояльности для постоянных клиентов и т.д. Чтобы помочь пользователям выбрать самое лучшее заведение, специализированные порталы регулярно публикуют рейтинг казино, а сами игорные клубы стараются своевременно внедрять новые технологии.
-
Терапевт пришел на вызов к заболевшему сибиряку, когда тот уже умер
Сибиряк, заразившийся коронавирусом, умер, не дождавшись медицинской помощи.
-
Культурная осень: присоединимся к «царской» охоте с соколом на руке?
Недавно на просторы культурного Интернета залетел особый гость – гордая и сильная птица сокол. На своих крыльях он принёс познавательную онлайн-трансляцию, посвящённую царской забаве из прошлого. Давайте же вместе узнаем о тонкостях соколиной охоты и посмотрим на эту птицу в деле!
-
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
-
«Тысяча рублей — это полупустая корзина». Согласны?
Жители Волгограда пожаловались в соцсетях на «космический» рост цен в крупных торговых сетях. (Но справедливо заметим, что касается это и других регионов. - прим. МГ.)
-
Елена Степаненко развеяла слухи о своей «тяжелой болезни»
Известная телеведущая Елена Степаненко прокомментировала информацию о том, что у нее обнаружена тяжелая болезнь. По её словам, люди, которые про это говорят, солгали.
-
Приёмный сын Джигарханяна рассказал о последних днях артиста
Степан Джигарханян поделился подробностями последних дней жизни своего приемного отца.
-
У сибиряков — свой вид коронавируса, сибирский
В Сибири формируется новый, мутировавший вариант нового коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».
-
Российские археологи нашли в Египте золото халифов
Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.
-
«Лошадь еще не сдохла»: Чубайс порассуждал о зависимости России от нефти и газа
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.
-
Сколько в среднем может прожить обычный россиянин без болячек?
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего россиянина в 2020 году составила 58,9 года. Возраст обозначен в письме Минтруда, адресованном губернаторам российских регионов.
-
Молдаване выбрали себе в президенты Майю Санду
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики.
-
Аскольд Запашный попал в реанимацию
Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.
-
АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada
АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте еще одну порцию новых торговых марок для будущих моделей Lada — это слова Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera.
-
Ребенок спрыгнул с пятого этажа, чтобы встретить папу. И цел-целехонек остался!
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с балкона пятого этажа. К счастью, ребенок выжил и не получил серьезных повреждений.
-
Козельскому полигону ядохимикатов на Камчатке скажем «гудбай»
На Камчатке будет ликвидирован Козельский полигон ядохимикатов.