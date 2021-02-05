Казино Сочи потерпели большие убытки за время пандемии

Всё чаще любители азарта вместо наземных игорных залов выбирают для себя онлайн-казино, где можно развлечься с простого мобильного телефона. Для этого лучше посетить официальный сайт популярной игровой площадки, предоставляющей большое разнообразие игровых автоматов. Главным преимуществом таких ресурсов считается то, что в них можно играть бесплатно, используя демо-версии слотов. Наземные заведения также популярны, однако из-за пандемии коронавируса они терпят большие убытки.

Так недавно представители ИРКЗ "Красная Поляна" заявили, что режим карантина и снижение туристического потока привели к огромным убыткам. По предварительным данным, игорный бизнес региона потерял 680 млн рублей, что стало рекордным за всё существование казино-курорта. Если раньше доходность сектора составляла более 6 млрд рублей в год, то за последние девять месяцев 2020 года зафиксированая прибыль была в размере 1,5 млрд рублей.

Директор по развитию игорной зоны считает, что это произошло из-за остановки работы казино-курорта с конца марта прошлого года. Кроме того, правительство не отменило финансовые обязательства за это время и компаниям пришлось брать кредит для их погашения. При этом социальная помощь для работников осталась в силе. Больших финансовых затрат потребовал и перезапуск бизнеса после окончания карантина. Уже с июля игорные заведения начали работать в прежнем режиме, но всё ещё действовали ограничения на въезд в регион и были закрыты границы. Это привело к значительному снижению посещаемости заведений.

Улучшение ситуации стало заметно к новогодним праздникам, когда желающие отдохнуть приезжали на курорты Красной Поляны и Сочи со всех мест РФ. По статистике, в этом регионе посещаемость оказалась на 20% больше, чем в прошлом году и курорты Сочи вошли в топ 5 самых востребованных мест отдыха России. По мнению экспертов, это хороший показатель того, что сектор начал постепенно восстанавливаться. Несмотря на это, многие продолжают использовать мобильные приложения для игр.

Играя в казино Слотокинг, можно получить щедрые бонусные начисления и бесплатно испытать отдачу слотов. Опытные гемблеры всё же предпочитают совмещать наземные игорные залы и их онлайн-версии. Они ценят атмосферу настоящего азарта, которая всегда присутствует в крупных казино и готовы для этого преодолевать тысячи километров.

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