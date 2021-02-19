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Казино «Шамбала» обвиняют в нарушении закона о рекламе и новости от Казино Х
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Февраля 2021 г.
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Казино «Шамбала» обвиняют в нарушении закона о рекламе и новости от Казино Х

Из-за карантинных ограничений, любители азарта временно не могут посещать наземные казино. Некоторые заведения до сих пор остаются закрытыми, а часть из них работают лишь с соблюдением строгих санитарных норм, что нравится далеко не всем посетителям. В казино х играть онлайн гораздо удобнее. К тому же, ресурс предоставляет огромное количество игровых автоматов на любой вкус, что есть далеко не во всех наземных залах.

Кроме того, онлайн-платформы обладают рядом преимуществ, таких как:

  • быстрая и простая регистрация;
  • удобный интерфейс;
  • приятное музыкальное сопровождение;
  • выгодные бонусные программы;
  • круглосуточная работа службы поддержки;
  • высокая отдача слотов;
  • наличие бесплатных демо-версий.

Казино «Шамбала» обвиняют в нарушении закона о рекламе и новости от Казино Х

Доверяя свои деньги наземным заведением также нужно быть осторожным, выбирая игорные залы с хорошей репутацией. Однако и они часто оказываются в эпицентре скандала. Недавно казино Шамбала обвинили в нарушении Федерального закона о рекламе и теперь на его владельцев возбуждено уголовное дело федеральной антимонопольной службой (ФАС). Позже выяснилось, что в рекламных объявлениях, находящихся возле самого казино и внутри него, не были указаны правила проведения акций и условия, которые необходимо соблюдать для зачисления поощрений.

При соблюдении некоторых требований, посетители всё же могут получить бонусы для игры, о которых не было указано, посещая заведение. Так, за предварительную регистрацию, игроки получают до 2 тысяч рублей. Действует и возврат средств до 10% от проигранной суммы. При этом в рекламных роликах ничего не указано об акциях, что вводит потребителей в заблуждение. Несмотря на то, что владельцы казино объяснили ситуацию сообщив, что условия акции размещены на их официальном сайте, а персонал заведения лично объясняет условия игрокам, рассмотрение дела уже назначено на начало марта. Представители казино заверили, что уважают законы и готовы устранить любые нарушения, которые будут выявлены после проверки ФАС.

Казино «Шамбала» обвиняют в нарушении закона о рекламе и новости от Казино Х

Онлайн-платформы также могут столкнуться с подобными обвинениями, поэтому необходимо отдавать предпочтение известным ресурсам, которые соблюдают правила регулирующих органов. Они предоставляют все условия для соблюдения ответственной игры, что намного реже приводит к развитию игорной зависимости и позволяют развлекаться максимально безопасно.

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