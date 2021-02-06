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Казино Кубани не могут выплачивать государству налоговые отчисления в прежних объемах, новости Джойказино и другие события сферы азарта
Ксения ДАВЫДОВА   
06 Февраля 2021 г.
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Казино Кубани не могут выплачивать государству налоговые отчисления в прежних объемах, новости Джойказино и другие события сферы азарта

Многие отрасли продолжают терпеть убытки из-за последствий пандемии коронавируса. Особенно пострадал игорный бизнес. Закрытие границ привело к потере постоянных иностранных клиентов. Кроме того, многие заведения были закрыты в самый пик распространения инфекции, что негативно отразилось на их финансовом состоянии.

Большинство любителей азарта перешло в онлайн-режим, чтобы вести привычный образ жизни. В Joycasino бонус код позволяет получить хорошее преимущество в самом начале игры. Это увеличивает шансы на выигрыш, но игрокам предстоит выполнить все условия отыгрыша для вывода средств. В наземных игорных залах ситуация гораздо сложнее.

Недавно стало известно, что казино Кубани перечислили в государственный бюджет Краснодарского края налоги за прошлый год на сумму 251 млн рублей. Отчисления оказались меньше ожидаемых показателей на 45%. В 2019 году они составили 462 млн рублей и теперь эта сумма снизилась практически в 2 раза. Власти Краснодарского края запланировали поступления налогов на 2021 год уже с учётом сложной эпидемиологической ситуации и надеются, что казино смогут выплатить хотя бы 200 миллионов рублей.

Ранее эксперты предполагали, что в 2021 году игорный бизнес выплатит в казну 424 млн рублей, что на 12% больше обычных поступлений. Однако многие заведения оказались на грани банкротства и не в силах переводить прежние суммы. Через 4 года будет завершено строительство игорной зоны «Приморье» и специалисты считают, что это в значительной степени поможет поднять экономику региона и привлечёт иностранных гостей.

Пока же многие игроки стараются развлекаться дома, используя казино Джойказино, где расположено огромное количество популярных слотов. Это позволяет им отвлечься от трудовых будней и посостязаться за крупные денежные вознаграждения. Они считают, что такая игра имеет свои преимущества и помогает набраться опыта, что особенно важно для новичков.

На территории России казино могут работать только в специальных игорных зонах. Благодаря этому в стране снизилось количество подпольных заведений, которые обманывают людей. Большинство из них отказывается оплачивать выигрыши и оставляют игроков ни с чем. В интернете также существуют подобные площадки, поэтому стоит отдавать предпочтение только проверенным лицензионном онлайн-казино с хорошими отзывами.

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