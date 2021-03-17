Казино Армении стали одними из самых стабильных

В период пандемии COVID-19 пострадали практически все отрасли. В Армении также наблюдается значительное снижение доходности сферы туризма, обслуживания, транспорта, культуры и гостиничного бизнеса. Несмотря на это, игорная индустрия по-прежнему приносит немалую прибыль в государственный бюджет, и многие используют сайтами вроде Рокс казино, чтобы развлекаться, не выходя из дома. Другие же отрасли снизили доходность почти на треть.
Специалисты считают главной причиной такого уменьшения выручки именно карантинные ограничения, которые привели к:
- простою предприятий;
- уменьшению зарплат у населения;
- росту безработицы;
- вынужденной экономии компаний;
- закрытию многих заведений.
Представители отельного и ресторанного бизнеса Армении сообщают об уменьшении прибыли на 50%, тем временем наземные казино потеряли всего лишь 20% от прежних показателей. В последнее время отрасль азартных игр постепенно расширялась, что послужило массовому появлению подпольных залов. Это привело к росту игорной зависимости в стране. После введения карантинных ограничений, большинство лудоманов начали использовать онлайн-платформы для игры. Поэтому интернет-сектор потерял только 5% былой выручки.
Согласно статистике, культурные объекты в Армении стали посещать на 60% меньше обычного, а казино только на 20%. Это подтверждает необходимость усилить меры борьбы с игорной зависимостью. Несмотря на сокращение семейных бюджетов и безработицы, игроманы всё же предпочитают тратить последние сбережения на азартные игры. Местное население призывает придерживаться принципов ответственного гемблинга и не развивать в себе лудоманию.
По мнению психологов, соблюдение определенных правил способно оградить гемблеров от негативного влияния казино и позволит наслаждаться игрой без вреда для своего здоровья. Для этого важно контролировать денежные ставки и не тратить больше запланированного. Следует внимательно отнестись и к учёту времени проводимого за игровыми автоматами. Если игрок трезво оценивает свои возможности и не пренебрегает другими обязанностями в повседневной жизни, то риски развития зависимости будут сведены к нулю. Однако при появлении раздражительности, агрессии, чрезмерном стремлении к играм и других признаков лудомании, лучше сразу же обратиться к специалисту за помощью, что позволит избежать многих проблем.
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