KAMA TYRES поставляет шины для автобуса «ГАЗель NEXT Citiline»

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В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
Преимущества ЦМК шин КАМА:
Технология Air-Keep позволяет сохранять внутреннее давление на одном уровне в течение необходимого времени, так достигается экономия топлива.
Треугольная конструкция сетки брекера обеспечивает минимизацию деформации шины.
Новая геометрия канавок увеличивает защиту от проколов.
Возможность восстановления шин, в том числе – методом донарезки протектора, значит шины прослужат дольше.
«Целый ряд технологических особенностей, выработанных при проектировании и изготовлении цельнометаллокордных шин, выгодно выделяет нашу продукцию на рынке. Так, ЦМК шины КАМА по многим показателям являются оптимальным выбором для владельцев и водителей пассажирского и грузового транспорта: надежность, топливная экономичность, повышенная ходимость и другие, – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Стоит отметить, что по итогам III квартала этого года более 50% грузовых ЦМК шин, производимых в России - это доля KAMA TYRES».
Грузовые ЦМК шины КАМА NR 201 используются на ведущих (задних) осях грузового и коммерческого транспорта для перевозок по местным и региональным дорогам. Эти шины обладают отличным сцеплением и прочностью.
Грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 приспособлены для любой оси грузового и грузового коммерческого транспорта для перевозок в городе. Армированные боковины шины повышают стойкость к внешнему воздействию. А большая глубина протектора и проработанная дренажная система создают противостояние эффекту аквапланирования.
Автобус «Газель NEXT Citiline» разработан в нескольких модификациях – для пригородных и городских перевозок. Новый каркасный способ построения позволил увеличить габариты кузова.
Справка
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
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