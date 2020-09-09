ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Виталина Цымбалюк-Романовская против друзей Джигарханяна: история продолжается…
2020-08-27-17-09-36
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
Вакцина «Спутник V» взбудоражила западный мир
-lancet-covid-19
Одно из самых влиятельных медицинских изданий мира — выходящий в Великобритании журнал The Lancet — рассказал об итогах двух этапов испытаний разработанной в РФ антиковидной...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как выбрать ортопедический матрас по возрасту

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Как выбрать ортопедический матрас по возрасту

В ускоряющемся ритме нашей жизни мы часто не успеваем понять, как теряем своё здоровье. Третью часть жизни мы думаем, что отдыхаем и восстанавливаем свои силы во сне. Однако подчас расслабления достичь невероятно сложно. Если не мучает бессонница, так утром ломит спину, как после трудового дня. Бывало такое?

Задумывались ли вы когда-нибудь об ортопедическом матрасе?

Если да, то наверняка терялись во всём их разнообразии, представленном сегодня в специализированных интернет-магазинах и салонах. На разных фабриках предлагают своеобразные решения, которые подчас не совпадают друг с другом. Но есть некоторые советы, на которые можно опираться, независимо от производителя. Мы сделали свою подборку.

Базовые рекомендации по выбору матраса в зависимости от возраста:

  • Дети до 3-х лет нуждаются в жёсткой спальной поверхности, которая помогает правильно выстроиться позвоночнику. Детские матрасы высокой жёсткости производятся из кокосовой койры и холлофайбера. В данном случае никакие пружинные блоки не применяются — они негативно влияют на нервную систему, ребёнок раскачивается и плохо спит.
  • С 3-х до 10 лет жёсткость можно снижать, но рассматривать стоит всё же только беспружинные модели. К описанным выше материалам добавляются натуральный латекс и искусственные пены, наследницы поролона.
  • С 11 лет можно пробовать выбирать пружинные матрасы. Специально для подростков выпускаются модели на сокращённых по высоте ортопедических пружинах.
  • С 18 до 60 лет лучше всего ориентироваться на собственные предпочтения. Так более мягкие матрасы будут состоять из эластичной пены и латекса. Более упругие — из войлока, кокоса, холлофайбера. Чем большее количество пружин используется на 1 кв.м или на 1 спальное место, тем выносливее будет матрац. Более гипоаллергенны искусственные наполнители, более комфортны — натуральные.
  • Людям старшего возраста советуют выбирать матрасы мягче. В их составе используются пенные материалы, такие как латекс, пенополиуретан, меморикс (эффект памяти). Они бережны к хрупким сосудам и суставам.

Главная функция матраса — разгружать человека, принимать его вес на себя, снимать нагрузку с позвоночного столба. Для комфорта, надёжности и повышения срока службы выбирайте матрас, который выдерживает вес спящего плюс 20-30 кг. Больше не надо! Иначе индивидуально Вам спать будет очень жёстко.

Если сомневаетесь выбирать матрас в интернет-магазине, посетите фирменные салоны пары фабрик, сравните. Личные ощущения не заменят никакие рекомендации.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 