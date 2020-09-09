Как выбрать ортопедический матрас по возрасту

В ускоряющемся ритме нашей жизни мы часто не успеваем понять, как теряем своё здоровье. Третью часть жизни мы думаем, что отдыхаем и восстанавливаем свои силы во сне. Однако подчас расслабления достичь невероятно сложно. Если не мучает бессонница, так утром ломит спину, как после трудового дня. Бывало такое?

Задумывались ли вы когда-нибудь об ортопедическом матрасе?

Если да, то наверняка терялись во всём их разнообразии, представленном сегодня в специализированных интернет-магазинах и салонах. На разных фабриках предлагают своеобразные решения, которые подчас не совпадают друг с другом. Но есть некоторые советы, на которые можно опираться, независимо от производителя. Мы сделали свою подборку.

Базовые рекомендации по выбору матраса в зависимости от возраста:

Дети до 3-х лет нуждаются в жёсткой спальной поверхности, которая помогает правильно выстроиться позвоночнику. Детские матрасы высокой жёсткости производятся из кокосовой койры и холлофайбера. В данном случае никакие пружинные блоки не применяются — они негативно влияют на нервную систему, ребёнок раскачивается и плохо спит.

С 3-х до 10 лет жёсткость можно снижать, но рассматривать стоит всё же только беспружинные модели. К описанным выше материалам добавляются натуральный латекс и искусственные пены, наследницы поролона.

С 11 лет можно пробовать выбирать пружинные матрасы. Специально для подростков выпускаются модели на сокращённых по высоте ортопедических пружинах.

С 18 до 60 лет лучше всего ориентироваться на собственные предпочтения. Так более мягкие матрасы будут состоять из эластичной пены и латекса. Более упругие — из войлока, кокоса, холлофайбера. Чем большее количество пружин используется на 1 кв.м или на 1 спальное место, тем выносливее будет матрац. Более гипоаллергенны искусственные наполнители, более комфортны — натуральные.

Людям старшего возраста советуют выбирать матрасы мягче. В их составе используются пенные материалы, такие как латекс, пенополиуретан, меморикс (эффект памяти). Они бережны к хрупким сосудам и суставам.

Главная функция матраса — разгружать человека, принимать его вес на себя, снимать нагрузку с позвоночного столба. Для комфорта, надёжности и повышения срока службы выбирайте матрас, который выдерживает вес спящего плюс 20-30 кг. Больше не надо! Иначе индивидуально Вам спать будет очень жёстко.

Если сомневаетесь выбирать матрас в интернет-магазине, посетите фирменные салоны пары фабрик, сравните. Личные ощущения не заменят никакие рекомендации.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...