Как выбрать хороший дом престарелых

Уход за состарившемся членом семьи – проблема, с решением которой сталкиваются многие молодые люди. Те, кто всю жизнь трудился и заботился о благосостоянии своих детей и внуков в преклонном возрасте нуждаются во внимании и заботе. Но к сожалению, иногда обстоятельства складываются таким образом, что обеспечить достойный уход за близким пожилым человеком не получается. Что же делать? Ведь решать проблему нужно безотлагательно.

Выход из сложившейся ситуации есть – дом престарелых. Но здесь возникает второй вопрос, как выбрать хорошее учреждение, в котором близкому человеку будет комфортно.

Критерии выбора дома престарелых

Оформление пожилого родственника в дом престарелых – важное и ответственное решение, перед принятием которого необходимо проанализировать много факторов:

частный пансионат или государственное учреждение;

обустроенность и условия проживания;

обслуживающий персонал;

стоимость проживания;

отзывы об учреждении.

Именно этими пунктами нужно руководствоваться, подбирая вариант дома престарелых. Безусловно, предпочтительнее будет частный пансион, поскольку в нем гораздо выше уровень предоставляемых услуг. Проживание в учреждениях обоих типов платно, но в частном пансионате стоимость высшая. Но стоит ли такая экономия счастливой жизни и комфорта родного человека?

Что можно узнать о заведении не выходя из дома

В последнее время не только в Москве и Подмосковье, но и по всей России заметно увеличилось количество частных учреждений. Практически о каждом из них есть сведения в сети интернет, что позволяет, не выходя из дома узнать:

месторасположение учреждения и уровень транспортной доступности;

стоимость проживания, предоставление льгот и скидок;

перечень основных и дополнительных услуг;

специализация. Есть учреждения, в которых обеспечивается специальный уход за лежачими людьми, перенесшими инфаркт, инсульт, травмы или страдающими старческими заболеваниями, например, деменция или болезнь Альцгеймера;

что входит в рацион постояльцев, возможность предоставления персонального диетического питания;

как организовывается досуг для постояльцев.

Посмотрев фотографии и почитав отзывы можно сделать предварительную оценку и выбрать подходящие варианты. Но полученная информация не раскроет полной картины жизни в пансионате, поэтому перед окончательным выбором необходимо лично поехать в заведение и на все посмотреть своими глазами.

Как выбрать лучший вариант

Итак, вы после сбора информации в интернете выбрали несколько вариантов, осталось среди них определить лучший. Отправляясь в дом для пожилых для наглядной его оценки, вы можете взять с собой своего престарелого родственника, если этому позволяет состояние его здоровья.

Чтобы не ошибиться с выбором, приехав на место следует обратить внимание на следующие моменты:

территория. На ней должна быть парковая зона для прогулок. Важно чтобы участок был окружен забором. Внимание обращать следует на наличие пандусов у крыльца дома, наличие беседок, ухоженность территории;

планировка и внутреннее состояние здания. Здесь все должно соответствовать требованиям содержания пожилых людей: наличие лифтов, ширина коридоров, дверных проемов и лестниц, близкое расстояние от комнаты до санузла и столовой;

оснащение. Следует внимательно оценить меблировку комнат, состояние кроватей, стульев и других предметов интерьера. Поинтересоваться есть ли специальные ортопедические матрасы, обратить внимание на оснащенность номеров бытовой техникой. Поинтересоваться каким оборудованием оснащены медицинские кабинеты;

порядок и чистота. Внимание обращать следует на внешний вид постояльцев, состояние постельного белья, чистоту в помещениях и коридорах.

Помимо этого, важно познакомиться с персоналом. Работники таких учреждений должны не только обладать профессиональными навыками, но еще быть ответственными, внимательными, сострадательными. Понаблюдайте как сотрудники общаются со своими подопечными, насколько благоприятные и искренние между ними отношения.

Главное – это грамотно подойти к выбору пансионата. Только так можно быть уверенным, что проживание в учреждении пожилого родственника будет спокойным и комфортным.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...