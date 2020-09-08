Как выбрать букмекерскую контору благодаря рейтингу

Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта подготовили обзор, просмотрев который, можно будет выбрать хорошего букмекера. Это особенно актуально для новичков, ведь учиться лучше на чужих ошибках. Да и для кошелька, а также нервных клеток так намного безопаснее.

Почему выбор хорошей БК важен

Лишь незначительный процент от общей массы игроков регулярно увеличивают свой банкролл. Однако помимо сложности анализа потенциального исхода всем игрокам приходится лавировать между различными «подводными камнями». И это без учета того, что у каждого беттингового оператора припрятан свой «скелет в шкафу».

Огромное количество бетторов получают удовольствие от заключения пари на спортивные события, вне зависимости, сыграла ставка или нет. Основные впечатления о беттинге оставляют непосредственно букмекерские конторы. И если в самом начале столкнуться с различного рода трудностями, которые даже сотрудники саппорта не могут или не хотят помочь разрешить, то ни о каком удовольствии и говорить не придётся.

Мы собрали основные критерии, отличающие хорошего букмекера от плохого, и готовы поделиться ими.

Надежность

При заключении пари человек играет на деньги, которые он заработал. Следовательно, и доверять можно только проверенным и надежным букмекерским конторам.

В интернете большое количество всевозможных рейтингов. Об их достоверности и непредвзятости составителей мы не готовы ручаться. Но, с уверенностью заявляем, что рейтинг букмекеров сайта Ставки на спорт точка ком объективен, а при распределении мест учитывались различные факторы.

Помимо оценок аналитиков, необходимо учитывать и мнение обычных игроков. Комментарии о работе конкретной БэКа позволят узнать о всевозможных нюансах и способах их разрешения. Понять, как работает служба поддержки и насколько букмекер лоялен к пользователям.

Отдельно стоит отметить наличие национальной лицензии у букмекерской конторы. Самые низкие оценки и плохие отзывы у оффшорных беттинговых операторов. В основном, бетторы жалуются на необоснованную блокировку счетов и расчет выигрышной ставки с коэффициентом 1 (один).

Легальные БэКа далеко не идеальные. Однако в случае необходимости игрок может обратиться за помощью в сторонние организации. Например, в ЦУПИС или суд.

В случае с зарубежными букмекерами еще учтите такой момент. По общему правилу, обращение в суд осуществляется по месту нахождение ответчика. А это потребует перевод документов на иностранный язык, поиск адвоката в стране, где зарегистрирован букмекер, перелет на судебное заседание в условный Кипр или Кюрасао и прочее.

Линия и роспись

Чем больше букмекерская контора предлагает спортивных событий, тем проще найти свою дисциплину, турнир либо дивизион. Линия во всех БэКа включает ставки на самые популярные виды спорта, например, хоккей, футбол, теннис. Однако все они дотошно высчитываются аналитиками букмекера, а, значит, и шансов на выигрыш чуть меньше. Чего не скажешь о менее популярных дисциплинах, которым беттинговые операторы уделяют меньше внимания.

Также большое влияние на успешность беттинга оказывает глубина росписи на интересующую игру. Чем больше букмекер предлагает вариантов, тем проще будет найти выигрышную ставку. Кроме того, не все БэКа дают маркеты, по которым может быть полный или частичный возврат. Например, при счете 2:0 (два : ноль) пари на ТБ 2.5 (тотал больше двух с половиной голов) окажется минусовым. А ставка на ТБ 2 (тотал больше двух) будет рассчитана с возвратом.

Раздел Live

Большинство игроков предпочитают размещать пари по ходу матча. Здесь необходимо учитывать сразу несколько факторов. Один из них – скорость приема ставки. Некоторые букмекеры сознательно или по техническим причинам тянут с подтверждением пари, а коэффициент за это время может уменьшиться. Или рынок может пропасть или измениться не в сторону беттора.

Глубина линии в лайве, традиционно меньше, чем в прематче. Однако у одной БэКа количество маркетов по ходу встречи сокращается до нескольких сотен. А где-то на этот же матч дают не более 50 (пятидесяти) исходов.

Отличным подспорьем для плюсового беттинга является наполнение раздела лайв. Сервис видеотрансляций, графическое отображение происходящего на спортивной площадке, возможность в одном окне отслеживать несколько игр одновременно – все это важно для беттора.

Коэффициенты

Букмекерские конторы зарабатывают на марже – комиссии, закладываемой во все исходы. Чем ниже маржинальность, тем выше коэффициент. А чем выше коэффициент, тем больше выигрыш по ставке.

Некоторые новички полагают, что разница в условные 0.2 (ноль целых и две десятых) не играет особой роли, но это не так. На дистанции в 100 (сто) ставок и средней сумме на одно пари в 1 000 (тысячу) рублей недополученная прибыль составит 20 000 (двадцать тысяч) рублей. А если дистанция 500 (пятьсот) ставок, то это уже 100 000 (сто) тысяч. А казалось бы, разница коэффициентов всего в 0.2 (ноль целых и две десятых).

Заключать сделку с букмекером по самому высокому коэффициенту – это то же самое, что и делать покупку по самой выгодной цене.

Способы пополнения и вывода средств

Валюта игрового счета БэКа, количество платежных платформ, скорость выплат и наличие комиссий также следует брать во внимание.

Логично открывать счет в той валюте, которая используется в повседневной жизни. В противном случае регулярная конвертация «съест» определенную сумму выигрыша.

С количеством платежных платформ у большинства букмекеров нет проблем. Однако надо быть готовым, что международные букмекеры не работают с Яндекс.Деньги или картами Мир. Также стоит заранее изучить условия выполнения денежных операций.

Например, ряд транзакций осуществляется с обязательной комиссией, размер которых устанавливается платежной системой. И это без учета комиссионного вознаграждения букмекеру, которые также имеют место. В частности, некоторые беттинговые операторы взимают определенный процент при выводе, если сумма депозита не была проставлена полностью. Как правило, заявка на получение выигрыша одобряется букмекером не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента ее подачи. На многие электронные кошельки деньги поступают в течение нескольких часов, а то и минут. Однако на банковскую карту деньги могут поступать от 3 (трех) до 7 (семи) дней. Это также не стоит забывать.

Приложения и мобильная версия

Заключать пари намного удобнее с телефона или планшета. Это можно делать, где угодно и когда угодно. Главное, чтобы интернет-соединение было стабильным. Сейчас практически все букмекеры выпустили приложения для операционных систем Андроид и айОС. Если у букмекерской конторы нет приложений, то у них точно есть мобильная версия БэКа. При осуществлении входа платформа автоматически подстраивается под разрешение гаджета.

Однако не у всех беттинговых операторов приложения и мобильная версия выполнены качественно. Где-то функционал ограничен, а где-то постоянные «зависания» и «вылеты» из личного кабинета.

Дополнительные возможности

Букмекерский бизнес является высококонкурентным и многие БэКа предоставляют более широкие возможности для своих пользователей. Например, букмекер Пиннакл разрешает делать вилки – ставки на оба исхода, где за счет разницы коэффициентов игрок при любом раскладе будет в выигрыше.

Ряд букмекеров предлагают опцию «Выкуп ставки». Если есть сомнения, что заключенное пари завершится по предполагаемому ранее сценарию, можно выкупить сделку. При этом удастся сохранить часть суммы ставки.

Подобные «плюшки» помогают бетторам в их нелегкой деятельности и одновременно являются конкурентными преимуществами БэКа.

Служба поддержки

Выбирая букмекера, следует учесть особенности работы его саппорта. В частности, часы работы, язык, на котором осуществляется поддержка, доступные способы связи.

Бонусы

Бонусные предложения любого букмекера выглядят заманчиво. 100 (сто) процентов на депозит, бесплатные ставки за регистрацию, кэшбэк… Однако, прочитав условия предоставления бонусов некоторых БэКа, сомневаешься, что это щедрые вознаграждения. Например, в ряде случаев их придется отыгрывать с вейджером 20 (двадцать) или 30 (тридцать). Другими словами, чтобы получить бонус в размере условных 3 000 (трех) тысяч рублей игрок должен заключить пари на сумму в 20 (двадцать) или 30 (тридцать) раз больше.

При этом стоит отметить, что далеко не все компании так поступают. Есть бонусные предложения, предоставляемые за простое скачивание приложения или регистрацию без дополнительных условий.

В качестве заключения

Идеального букмекера, удовлетворяющего пожелания всех бетторов, не существует. Вероятно, по этой причине профессиональные игроки заводят счета сразу в нескольких конторах.

Лучше всего найти надежного беттингового оператора, который будет соответствовать принципу золотая середина. То есть сможет предоставить необходимую роспись и высокие котировки на интересующие события.

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