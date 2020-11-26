Как различные музыкальные жанры влияют на человека?

О том, что музыка способна оказывать на человека благоприятное воздействие, знают все. Любимая мелодия может улучшить настроение, помогает развлечься или, напротив, сконцентрироваться, взбодриться или успокоиться. И зависит это разное воздействие, в первую очередь, от музыкального жанра.
Так, один из музыкальных экспериментов ученых из США подтвердил, что с помощью музыки легче справиться со стрессом. В ходе исследования группа испытуемых прослушивала мелодии с разными частотами, длительностью и амплитудой, а в это время специалисты наблюдали за их состоянием - от напряженного к расслабленному. Большая часть композиций с успокаивающим эффектом была похожа на вариации классической музыки, в частности, Шопена. Их прослушивание привело к снижению уровня кортизола в организме, показало успокаивающий и обезболивающий эффект.
У музыки Моцарта и схожих композиций наблюдается несколько иное воздействие: она помогает активизации внимания и улучшает концентрацию. По словам ученых из Стэнфордского университета, проводивших свое исследование с помощью МРТ, эта музыка воздействует на те области мозга, которые связаны с памятью и концентрацией внимания. Причем пик мозговой активности приходится на промежутки тишины между звуками — именно в этот момент расслабленный мозг начинает быстро работать. Таким образом, если вам нужно обработать большой объем данных, запомнить новую информацию или просто собраться с мыслями, наиболее комфортно это сделать можно под Моцарта.
Другое исследование, в котором также с помощью томографии отслеживались нейронные механизмы мозга, касается влияния на человека той музыки, которая ему нравится. В процессе эксперимента испытуемым включали их любимые мелодии, в результате у них усилился кровоток, выросла активность тех отделов мозга, которые отвечают за мотивацию, эмоции и возбуждение. Кроме того, у участников опыта активнее вырабатывался дофамин – гормон, вырабатываемый у человека в моменты достижения цели и создающий отличное настроение.
Есть у музыки и еще одно интересное свойство, благодаря которому можно узнать что-то новое о другом человеке – это его плейлист. Ведь чаще всего люди скачивают музыку не просто так, этот выбор зависит от особенностей их личности. Так, например, по мнению психологов, поклонников тяжелой музыки можно назвать независимыми личностями, но нередко у них наблюдается заниженная самооценка. Те, кто любит слушать популярную музыку, как правило, способны контролировать свои эмоции, они стремятся сбалансировать свои желания и мнение окружающих. А любители разных стилей музыки могут довольно быстро приспособиться к ситуации и стараются избегать конфликтов.
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