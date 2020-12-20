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Как происходит скупка драгоценных камней

Ксения ДАВЫДОВА   
20 Декабря 2020 г.
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Как происходит скупка драгоценных камней

Покупка драгоценного камня – отличная инвестиция, ведь бриллианты, изумруды, гранаты, рубины и сапфиры практически не теряют в цене. Драгоценные камни – максимально ликвидный товар любой скупки или ломбарда, но вырученные продавцом средства зависят от многих факторов.

Продавец в большинстве случаев не может самостоятельно оценить реальную рыночную стоимость своего камня и доверяется оценщикам ломбардов и скупок, которые не хотят покупать камни дорого. Но обмануть продавца драгоценного камня не сможет ни одна скупка, так как у камней есть чёткие критерии цены.

Как происходит скупка драгоценных камней

Да, компаниям невыгодно платить продавцу реальную стоимость камня. В каждой скупке или ломбарде владелец драгоценности услышит разное мнение и цену. Но профессиональный независимый оценщик скупки https://skupka-status.ru/ не станет обманывать клиента.

Какие камни считаются драгоценными

Геммологи из 3500 природных минералов к драгоценным относят не более 50. Непрофессионалы слышали в лучшем случае о 20 драгоценных камнях.

Королём драгоценных минералов во всём мире считается природный алмаз. Рубин, изумруд, сапфир, александрит и природный жемчуг – самые дорогие после бриллианта. На каждый из них найдётся покупатель.

В России существует несколько классификаций камней. Самая известная и старая – по М.Бауэру и А.Е.Ферсману. Сейчас она практически не используется. В следующую популярную классификацию по Е.Я. Киевленко вошли многие открытые в XX веке камни. По ней все драгоценные минералы делятся на три большие группы:

  • драгоценные;
  • ювелирные;
  • поделочные.

У драгоценных камней четыре порядка, у ювелирных – два.

К первому порядку относятся:

  • природный алмаз;
  • изумруд;
  • рубин;
  • синий сапфир.

Ко второму порядку:

  • александрит;
  • благородный жадеит;
  • цветные сапфиры;
  • благородный чёрный опал.

К третьему порядку:

  • демантоид;
  • благородная шпинель;
  • благородный белый и огненный опал;
  • аквамарин;
  • топаз;
  • родолит;
  • лунный камень (адуляр);
  • красный турмалин.

К четвёртому:

  • благородный сподумен;
  • кунцит;
  • гидденит;
  • циркон;
  • большая группа бериллов;
  • бирюза;
  • хризолит;
  • аметист;
  • хризопраз;
  • группа гранатов;
  • цитрин.

Охотнее и чаще в скупках принимают камни первого порядка. К тому же, согласно закону РФ №41 от 26.03.1998 года драгоценными считаются алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александрит, природный жемчуг. Все остальные – полудрагоценные камни.

Как происходит скупка драгоценных камней

Что определяет цену камня

Самая известная и общепринятая система оценки бриллиантов института GIA (Gemological Institute of America) основана на так называемом методе четырёх «С» – color (цвет), clarity (чистота), cut (огранка), carat weight (вес или караты).

У бриллиантов есть индекс цены, созданный геммологом Мартином Раппопортом. Он оценивает бриллианты двух типов огранки – круглой и всех остальных. Поэтому обмануть человека, сдающего бриллиант в скупку, маловероятно.

Например, продавец принёс круглый бриллиант весом 1,1 ct с чистотой vs1. Ему соответствует вторая таблица индекса Раппопорта. На пересечении значений чистоты и веса число 84 – значит, рыночная стоимость бриллианта весом 1 карат составит 8400 $. Так как камень весит 1,1 ct, 8400 умножают на 1,1 и получают 9240$. Это и есть его стоимость.

Чем крупнее камень, тем больше стоит каждый карат в нём. Так, один карат в двухкаратном бриллианте согласно Раппопорту стоит не 8400$, а 15000$, а весь камень – 30000$.

Нередко совершенно одинаковые бриллианты одного веса и огранки стоят по-разному, и геммолог сможет обосновать эту разницу.

Оценивая рубины, сапфиры, изумруды, гранаты, геммолог исходит из собственного опыта и примерной рыночной цены. Таблиц и справочников у цветных камней нет – они оцениваются комплексно как произведения искусства, созданные природой. Цена устанавливается исключительно практическим методом сравнения средней стоимости такого камня, основанная на спросе и ликвидности. Оценщики не завышают цену цветных драгоценных камней просто потому, что она всегда субъективна. Владелец не сдаст их в скупку по настоящей цене, потому что у цветных камней её априори нет – она складывается рыночно.

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