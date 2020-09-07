Как правильно выбрать диван, не посещая магазина?

Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.

По сути, при выборе мягкой мебели стоит обратить пристальное внимание на такие моменты, как наполнитель и ткань обивки, от них зависит комфортность, внешний вид и срок службы предмета. А вот расцветку, фасон и прочие мелкие детали стоит выбирать, уже определившись с основными параметрами. Интересно, что люди более старшего возраста все чаще обращают основное внимание именно на наполнитель мягкой мебели. Ведь раньше у нас не было особого выбора, зато сейчас правильно подобранный диван вполне может заменить даже ортопедическую кровать (за что спина взрослого, а тем более пожилого человека скажет большое спасибо).

Итак, в первую очередь определимся с материалом наполнителя. Они бывают двух типов: с пружинами и без пружин. В диванах первого типа поверх пружин укладывается натуральный или искусственный материал, от плотности которого также зависит степень жесткости. В основе беспружинных наполнителей чаще всего используется пенополиуретан. Этот искусственный материал обладает хорошей плотностью и упругостью, при этом укладывается внутри дивана слоями - позволяет регулировать жесткость, рельефность и эластичность, что, в свою очередь, будет способствовать комфортному сну и снятию нагрузки с позвоночника. К слову, стоимость мебели с ППУ ниже, чем у пружинных моделей.

Пружинные блоки тоже бывают двух типов: зависимыми и независимыми. Какой бы из вариантов вы не выбрали, обратите внимание на многослойность покрытия между пружинными конструкциями и обивкой – от этого во многом зависит качество пружинных диванов. Важно знать, что мебель с зависимым пружинным блоком обойдется дешевле, чем с независимым, но и ортопедические качества у нее будут ниже. Пружины в зависимой модели связаны между собой, в то время как в независимом блоке пружины не зависят от соседних, что способствует высокой точечной эластичности и позволяет конструкции подстроиться под контуры тела.

Чтобы выбрать, какой же тип наполнителя вам подойдет лучше всего, стоит исходить из назначения приобретаемого дивана. Если его планируется использовать как спальное место, то лучше рассмотреть более жесткие и гибкие варианты наполнителя, например, на основе независимого пружинного блока, либо ППУ с повышенной эластичностью, либо же натуральный латекс. Задумайтесь, стоит ли экономить, учитывая, что от качества спального места зависит здоровье вашего позвоночника? А вот если мягкая мебель приобретается в гостиную, то, по большому счету, подойдет практически любой наполнитель.

От назначения дивана зависит и выбор ткани для его обивки. К примеру, в гостиную лучше подойдет долговечная и вместе с тем красивая обивка. Присмотритесь к бархатистому флоку, шениллу, рогожке или даже коже. В спальню лучше выбрать прочный материал, который содержит в составе не менее 50% натуральных волокон, например, флок или жаккард.

Что касается типа трансформации дивана, стоит главным образом обратить внимание на легкость раскладывания, соприкасается ли при этом конструкция с полом (во избежание потертостей). По сути, большое значение здесь имеет, опять же, будете ли вы раскладывать диван ежедневно или от случая к случаю. Для некоторых также имеет значение наличие ящика для белья – имейте в виду, что в некоторых конструкциях он не предусмотрен.

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