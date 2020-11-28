Как правильно подобрать памятник на могилу родственника: простые советы в тяжелой ситуации

Установка памятника ставит многих людей в тупик. Впервые столкнувшись с благоустройством могилы, они не знают, как выбирать монумент, с чего начинать подобный процесс. Советы профессионалов помогут лучше ориентироваться в данном вопросе. Главное – сохранять здравый смысл, придерживаться основных правил и канонов.
Какие требования могут предъявляться к памятнику
Потеряв дорогого сердцу человека, многие совершают опрометчивые поступки, заказывая огромные мемориальные монументы, стоящие целое состояние. Конечно же, родственники вправе решать, каким способом выражать горечь утраты, скорбь, любовь и уважение к умершим. Но нельзя забывать о том, что на некоторых кладбищах на этот счет действуют ограничения. Прежде чем устанавливать нестандартную стелу, необходимо проконсультироваться с управителями.
Если строгих правил нет, выбирать памятник вполне можно, оперируя доступным бюджетом, личными соображениями и предпочтениями. Упростить задачу поможет просмотр каталогов производителей, где, как правило, предлагаются десятки вариантов в разных категориях по стоимости и предназначению. Например, памятники на могилу от компании «Стелла-Память» классифицируются на мужские, женские, бюджетные, эксклюзивные и т. д.
Важные моменты выбора надгробья
На этапе выбора подходящего решения необходимо брать во внимание:
- Бюджет. Стоимость памятника – лишь часть расходов. Немало денег потребуется на установку, благоустройство могилы, монтаж ограждения и пр. Целесообразно заказывать весь комплекс услуг сразу.
- Особенности оформления соседних захоронений. Если ближайшие памятники выполнены в одном стиле, не стоит пытаться выделиться. Исключение составляют случаи захоронения людей, имеющих особый статус при жизни. Это касается военных, полицейских, публичных лиц.
- Пожелания умершего. Иногда люди еще при жизни высказывают свои желания относительно похорон и памятника. Некоторые просят организовать почести и установить стелу определенных форм и размеров. Другие предпочитают вместо дорогого монумента обычный крест или камень. Желательно соблюсти подобные просьбы.
Величественные габариты, сложные детали, эффектные украшения не помогут вернуть любимого родственника, искупить вину, доказать преданность и т. д. Заказывая памятник, стоит трезво оценивать возможности, придерживаться традиционных решений.
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