Как правильно подобрать памятник на могилу родственника: простые советы в тяжелой ситуации

Установка памятника ставит многих людей в тупик. Впервые столкнувшись с благоустройством могилы, они не знают, как выбирать монумент, с чего начинать подобный процесс. Советы профессионалов помогут лучше ориентироваться в данном вопросе. Главное – сохранять здравый смысл, придерживаться основных правил и канонов.

Какие требования могут предъявляться к памятнику

Потеряв дорогого сердцу человека, многие совершают опрометчивые поступки, заказывая огромные мемориальные монументы, стоящие целое состояние. Конечно же, родственники вправе решать, каким способом выражать горечь утраты, скорбь, любовь и уважение к умершим. Но нельзя забывать о том, что на некоторых кладбищах на этот счет действуют ограничения. Прежде чем устанавливать нестандартную стелу, необходимо проконсультироваться с управителями.

Если строгих правил нет, выбирать памятник вполне можно, оперируя доступным бюджетом, личными соображениями и предпочтениями. Упростить задачу поможет просмотр каталогов производителей, где, как правило, предлагаются десятки вариантов в разных категориях по стоимости и предназначению. Например, памятники на могилу от компании «Стелла-Память» классифицируются на мужские, женские, бюджетные, эксклюзивные и т. д.

Важные моменты выбора надгробья

На этапе выбора подходящего решения необходимо брать во внимание:

Бюджет. Стоимость памятника – лишь часть расходов. Немало денег потребуется на установку, благоустройство могилы, монтаж ограждения и пр. Целесообразно заказывать весь комплекс услуг сразу.

Особенности оформления соседних захоронений. Если ближайшие памятники выполнены в одном стиле, не стоит пытаться выделиться. Исключение составляют случаи захоронения людей, имеющих особый статус при жизни. Это касается военных, полицейских, публичных лиц.

Пожелания умершего. Иногда люди еще при жизни высказывают свои желания относительно похорон и памятника. Некоторые просят организовать почести и установить стелу определенных форм и размеров. Другие предпочитают вместо дорогого монумента обычный крест или камень. Желательно соблюсти подобные просьбы.

Величественные габариты, сложные детали, эффектные украшения не помогут вернуть любимого родственника, искупить вину, доказать преданность и т. д. Заказывая памятник, стоит трезво оценивать возможности, придерживаться традиционных решений.

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