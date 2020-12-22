Как оформлять пожилого человека в пансионат?

Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
Это дом или несколько корпусов с территорией, где пенсионер может находиться под присмотром персонала временно или постоянно. Людей в таких заведениях кормят, помогают осуществлять гигиенические процедуры, развлекают с учетом возраста и особенностей организма и прочее. Есть пансионаты для престарелых, где предусмотрен для постояльцев медицинский уход или можно выбрать место, где врач или скорая помощь приезжают по звонку от персонала заведения.
Насколько дорогое удовольствие пребывание в пансионате для престарелых? Цены здесь колеблются в зависимости от выбранного пакета услуг. За людей на постоянном пребывании в среднем оплачивается сумма в 30 тысяч рублей. Где чуть больше, где наоборот меньше. Многие родственники предоставляют для оплаты пенсию пожилого человека и остальную сумму добирают между собой самостоятельно. Кто-то привлекает плюс к пенсии пожилого средства от сдачи в аренду квартиры бабушки или дедушки. Варианты, где найти требуемую сумму для оплаты разные.
А как попасть в пансионат для пожилых? Если подразумевается оформление в учреждение частного толка, то тут найти место для пожилого человека будет проще. Могут понадобиться для поступления следующие документы: паспорт, СНИЛС, полис медстрахования, результаты флюорографического обследования и выписка из амбулаторной карты.
А еще перед размещением родные пенсионера могут записаться на экскурсию в пансионат и самостоятельно оценить, подходит ли тип такого обслуживания пожилому. Посмотреть комнаты и их обстановку, заглянуть в столовую, гигиенические зоны, прогуляться по придомовой территории и т.д. Важно наличие пандусов, поручней, противоскользящих ковриков, отсутствие порогов между помещениями. Еще серьезный момент – место расположения учреждения. Если родственники не имеют машины, необходимо, чтобы до остановки общественного транспорта несложно и недолго было им добираться.
Можно заключить договор на временное нахождение пенсионера в пансионате. К примеру, если родственникам нужно уехать в отпуск или на время их работы в пятидневном режиме. В последнем случае пожилой человек находится в пансионате с понедельника по пятницу или каждый будний день с утра до вечера без ночевки. Все оговаривается в индивидуальном порядке. Режим работы членов семьи, конечно, может быть и другой. Например, два через два, неделя через неделю – отсюда и договоренности, в какое время и сколько пенсионер будет находиться в пансионате.
Не все пансионаты, к слову, могут принять любого желающего постояльца. Иногда отказ может прозвучать потому, что в учреждении нет нужного медицинского оснащения, которое необходимо для ведения человека с определенными болезнями. Например, для маломобильного пенсионера или бабушки или дедушки, медпомощь которым нужна круглосуточно.
Как часто можно навещать родственника в пансионате? Все зависит от правил выбранного учреждения. Где-то часы посещений определены строго по времени, в других пансионатах можно прийти в гости практически в любое время.
Программа пребывания в пансионатах может разниться. Где-то в распорядке пятиразовое питание, где-то шестиразовое. Где-то обязательно проводятся занятия для поддержания мелкой моторики, в других – нет. Также пожилые люди гуляют, смотрят телевизор, сидят в интернете, посещают в определенное время кружки (рисуют, поют, вяжут), играют в настольные игры и прочее.
Любой человек должен жить достойно, и серебряный возраст – не исключение. А когда членам семьи нет возможностей или сил находиться рядом с пожилым родственником, почему бы и не рассмотреть оформление в пансионат?
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Как оформлять пожилого человека в пансионат?
Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
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