Как обустроить септик при строительстве дома?

Очень часто при строительстве дома за городом отсутствует централизованная канализация, поэтому приходится обустраивать собственную локальную систему. На сегодняшний день оптимальным вариантом являются так называемые септики - специальные резервуары для очистки и отвода бытовых и фекальных стоков. В зависимости от разных факторов, септик может иметь разные конструкции и другие отличительные особенности.

Прежде всего, чтобы выбрать септик, нужно определиться с основными параметрами. Во-первых, сколько человек будет проживать в доме: если средний объем расхода воды на одного человека/сутки равен 200 литрам, а в септике чаще всего стоки отстаивают трое суток, значит на каждого члена семьи понадобится емкость не менее 600 литров. Во-вторых, прогнозируемый залповый сброс: это максимальная нагрузка, например, в утренние часы, когда все просыпаются, и септик должен выдерживать весь этот объем. Далее следуют факторы производительности (кубометры или литры/сутки), материала изделия (пластик, бетон, металл и т.д.), энергонезависимости (для некоторых моделей с насосом и компрессором), условий монтажа (грунт и уровень воды, рельеф и т.п.).

По сути, септик представляет собой один или несколько сообщающихся между собой резервуаров, в которых отстаиваются стоки, с последующим сбраживанием осадка и выводом очищенной жидкости. В зависимости от конструкции, септики могут быть разных типов – накопительными, с полем фильтрации, с биологической очисткой. Наибольшей популярностью среди владельцев небольших частных домов и коттеджей пользуются обычные накопительные септики. В основном, это пластиковая герметичная емкость, куда подключают канализационную трубу, выходящая люком на поверхность. Удаление очищенных стоков из этого резервуара происходит при помощи ассенизаторских машин. Самостоятельно эту процедуру сделать вряд ли получится, так как потребуется специальное (и недешевое) оборудование, а также повторное заселение специальными бактериями и создание условий для быстрого роста. Благо, такая услуга, как откачка септиков в Ликино-Дулево или другом населенном пункте, сегодня достаточно распространена.

Разновидностью является септик с полями фильтрации, когда стоки не откачиваются, а выводятся на фильтрационное поле из песка или щебня с дренажными трубами. Еще более сложная конструкция – септик с аэробным оборудованием, которое благодаря биологической очистке удаляет до 98-99 процентов примесей. После очистки стоковых вод в несколько этапов их сбрасывают в грунт или в ближайший водосброс.

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