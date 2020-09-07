Как избавиться от крыс и мышей навсегда

Крысы и мыши – довольно опасные сожители. Они являются разносчиками заболеваний, могут разрушить большие запасы пищевых продуктов и просто повредить имущество. Быстрые, ловкие, адаптированные и очень умные зверьки тысячелетиями сопровождают людей. Избавиться навсегда от них еще не удалось, но с каждым годом ученые разрабатывают новые средства, помогающие очистить дом от «хвостатых вредителей».
Пацюк OFF: состав
Одним из таких препаратов можно назвать Пацюк ОФФ зерно – быстродействующее средство, которое истребляет целые популяции мышей и крыс. Зверек гибнет уже после однократного поедания яда. Родентицид представлен в виде зерна. В состав входят ароматизаторы, которые приманивают грызунов. Они отдают предпочтение зерновой приманке вместо другой пищи, что находится в радиусе свободного доступа.
Действующее вещество – бродифакум, является эффективным антикоагулянтом из группы кумаринов. После поедания такого зерна замедляется процесс свертывания крови. При чем этот процесс не происходит мгновенно. Крыса умирает спустя 3-7 дней. За это время другие особи также поедают приманку, не подозревая об угрозе.
Проблема борьбы с мышами основана на том, что эти умные зверьки способны распознать отраву и передать информацию об опасности своим сородичам.
Пацюк OFF исключает такой риск, помогает избавиться от целого семейства грызунов, которые еще и размножаются с большой скоростью.
Спустя несколько дней после поедания у этих особей затрудняется дыхание, они направляются на открытый воздух, где умирают от удушья. Такой принцип избавляет от неприятностей с разлагающимися остатками, особенно если это происходит в труднодоступном месте.
Пацюк OFF готов к применению и не требует разбавления с другими веществами. Приманку нужно раскладывать на подложки из картона или пластика. Чтобы вредители не разнесли яд по всему дому, лучше использовать пластиковые пеналы, небольшие контейнеры, отрезки от труб и др.
Далее необходимо наблюдать за разложенным зерном. После его частичного или полного поедания приманку нужно пополнить. Такие действия необходимы в течение 2-3 недель. Этого времени достаточно, чтобы истребить целые семьи и очистить свой дом, квартиру, хранилище, склад или другое помещение.
5 причин купить родентицид Пацюк OFF
В борьбе с назойливыми и опасными вредителями лучше не медлить. Использовать отраву от мышей стоит при появлении уже первых признаков их обитания. В местах с открытым доступом к пищевым запасам рекомендуется использование средства от крыс в качестве профилактики.
Пацюк OFF имеет много преимуществ:
- Простота использования
- Сравнительно невысокая цена
- Возможность использования не только в помещениях, но и на открытом воздухе
- Высока эффективность
- Возможность уничтожать целые популяции грызунов
Источник: semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90
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