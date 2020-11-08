Как избавиться от крыс

Появление крыс в доме приносит массу неудобств его владельцам. Они уничтожают всё вокруг себя и очень быстро размножаются. Кроме того, грызуны относятся к агрессивным животным и даже могут напасть на человека. Понять, что в доме появились крысы не так уж и сложно. Об этом может свидетельствовать специфический мышиный запах, который гораздо сильнее, чем от простых мышей. Они метят свою территорию, из-за чего появляется запах аммиака содержащийся в их моче. Следует обратить внимание на стены и плинтуса, где могут появиться ходы. Своими крепкими зубами они без труда делают себе норки, даже в плотных современных материалах.

Способы борьбы с опасными грызунами

Если на полу часто встречаются кусочки шерсти, бумаги и повреждённых пакетов с несъедобными вещами, это явный признак того, что в доме появились крысы. В этом случае следует предпринимать определенные меры, для избавления от нежелательного соседства. Можно воспользоваться народными средствами, купить готовую отраву в специализированных магазинах или же обратиться к профессионалам, например https://dezinsektor.spb.ru/deratizatsiya/krysy.html, которые проведут качественную дератизацию помещения.

Последний вариант наиболее эффективный, позволяющий надолго избавиться от грызунов. Самостоятельная борьба с крысами может негативно отразиться на здоровье жильцов дома. Используя различные ловушки с химикатами, следует быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности. Этот способ не подходит для тех, у кого есть маленькие дети, так как они могут случайно съесть отраву.

Профилактические меры для борьбы с крысами

Для того чтобы не допустить в доме появление вредителей следует проводить специальную профилактику:

выполнять регулярную уборку, проверяя все углы и отверстия;

закрыть вентиляционные шахты мелкоячеистой металлической сеткой;

не оставлять мусор перед входом в дом;

надежно закрывать окна или использовать антимоскитную сетку;

пользоваться специальными ультразвуковыми отпугивателями.

При появлении в доме крыс, лучше не затягивать с их ликвидацией. Они переносят много опасных заболеваний и быстро размножаются из-за чего их будет сложнее вывести. Многие для борьбы с крысами стараются приобрести котов. Однако они не всегда могут побороть крысу и даже получают серьезные травмы. Поэтому лучше довериться профессионалам и раз и навсегда избавиться от грызунов.

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