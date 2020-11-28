Изучать английский модно, полезно и интересно. И даже совсем малышам

Английский считается лидером среди иностранных языков. И изучать его не только просто интересно для расширения кругозора, но еще и необходимо, ведь это открывает большие возможности. Например, можно сделать хорошую карьеру в совместном предприятии или за границей, в целом повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, самостоятельно изучать специализированную литературу на английском, путешествовать по англоговорящим странам, всё понимая и без трудностей общаясь с носителями языка, понимать также можно фильмы, книги, тексты песен и т.д.

А когда же начать изучать английский?

На этот счет мнения существуют разные, но практикуют занятия даже с самыми маленькими. Например, если ребенку исполнился всего лишь годик, в Москве его можно привести в какой-нибудь из филиалов сети языковых центров «Полиглотики», где преподается английский для детей. Преподается, конечно, не в привычном понимании по алгоритму «учитель у доски и ученик за партой», а через инсценировки на языке с небольшим сюжетом, через песенки, увлекательные рисовалки-поделки и прочее. Отлично работает методика изучения языка с малышами, если в семье тоже кто-то может говорить на английском. Тогда у ребенка идет большее погружение, и он легко изучает и родной язык, и иностранный.

Другие методики предлагают взять старт изучения английского примерно с 4-5 лет. К этим годам у ребенка уже складывается языковая картина родного языка, и он сможет понимать иностранные слова с переводом. С ранних лет, что тоже большой плюс, легче выработать у занимающегося правильное произношение.

Есть мнение, что не совсем рано, а примерно с 7-8 лет ребенку лучше начать осваивать английский язык. Что в этом возрасте ребенок имеет уже неплохой словарный запас и может воспринимать правила. А еще ребенок в эти годы лучше организован, чем детсадовец или совсем малыш.

Здесь, конечно, рассмотрев вышеизложенные и иные точки зрения, внутри родителей должны пройти советы разума и сердца, и в итоге выбрана та золотая середина, которая позволит ребенку заниматься с большей пользой.

А какие советы могут быть для взрослых, кто хочет освоить английский язык?

Первое – записаться на языковые курсы, отталкиваясь от финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Второе – стоит начать смотреть фильмы и передачи в оригинальной озвучке, но с русскими субтитрами.

Третье – можно искать тексты песен на английском языке и исполнять их. Это в итоге повысит словарный запас и лучше натренирует речь. Вообще речи стоит уделять самое пристальное внимание – то есть нужно говорить на английском, говорить и говорить.

Четвертое – не упускать возможностей общаться с носителями языка и с теми, кто тоже обучается английскому.

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