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История упаковки: от бурдюка до пластика

Ксения ДАВЫДОВА   
28 Ноября 2020 г.
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История упаковки: от бурдюка до пластика

История пищевой упаковки в том или ином виде насчитывает несколько тысячелетий. Продукты нуждаются в хранении, особенно во время путешествий, дальней пастьбы, войны и охоты, когда использование традиционных контейнеров для еды и жидкостей практически невозможно. Это даёт основания полагать, что упаковка возникла вместе с осознанным отношением к продуктам питания.

В наши дни можно купить удобную и недорогую упаковку для пищи даже не выходя из дома, сделав заказ онлайн, к примеру, на сайте alfasintez.com.ua. Но так было не всегда. Едва ли не во всём мире и вплоть до первой половины ХХ века хозяйки хранили пищу в глиняных кувшинах – универсальной дешёвой посуде. Остатки керамики находят повсеместно в Северной Африке, Азии, Европе. В странах Европы, в том числе в Украине и Польше, также были распространены деревянные бочки – великолепные резервуары для продуктов и жидкостей. Выдерживанию вина в бочках, сделанных из определённых пород дерева, мы обязаны возникновению благородных алкогольных напитков.

История упаковки: от бурдюка до пластика

Но хрупкая керамика и толстые бочонки малопригодны для передвижений вдали от дома, когда необходим минимальный вес и максимальное удобство. В особенности это касалось жидкостей. Требовался лёгкий, доступный, надёжный материал, и он был найден. Таким материалом стала кожа: воду и вино издревле хранили в бурдюках, идеальной упаковке для своей эпохи. Помимо кожи, использовали растения: из них плели туеса или просто заворачивали пищу в широкие листья. Для переноски жидкостей в Европе применялись и металлические фляги, однако металл долгое время не был доступен большинству людей из-за своей дороговизны.

Позднее (как считается, из Китая) в Европу пришла бумага. Поначалу этот материал был доступен лишь обеспеченным людям. Немудрено, что оборачивать продукты питания плотной бумагой стали не раньше XVIII века, после того как возникли соответствующие технологии, значительно удешевившие производство этого материала. Крафт, или грубая обёрточная бумага дожила до конца ХХ века. В советских магазинах бумагой пользовались повсеместно: из неё сворачивали кули для сыпучих продуктов, ею оборачивали мясо, колбасы, рыбу.

Постепенно бумагу вытеснил пластик. Всюду стали появляться упаковки из этого искусственного материала, столь же удобные и красочные, сколь и недорогие, и сейчас уже трудно представить эпоху, когда мы обходились без него.

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