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Грузоперевозки: от пешего хода и лошадей до современного транспорта
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Февраля 2021 г.
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Грузоперевозки: от пешего хода и лошадей до современного транспорта

Сейчас мы все знакомы с такой популярной услугой, как грузоперевозки. А когда-то такого предложения не существовало. Бандероли и письма доставлялись в далекие населенные пункты пешком или на лошадях. И если такая транспортировка была осуществлена в течение нескольких недель или месяцев, считалось, что курьер отлично выполнил свою работу. Еще бы, дорога ведь не была безопасной, да и скорости практиковались не те.

Времена изменились. Сегодня мы можем выписать понравившуюся вещь, например, из Китая или Америки, вести торговлю с другими городами и зарубежными странами. А товары и грузы доставят до нужного места максимально логично и в самые короткие сроки. Например, по России осуществляются перевозки из Новосибирска. Используются для этого разные виды транспорта. В этом конкретном предложении – автомобильный, авиационный и железнодорожный.

А еще товары и грузы при необходимости плывут по морям и рекам или транспортируются, используя несколько вариантов перевозок. Такая услуга называется мультимодальной.

Самый доступный, мобильный и удобный транспорт – автомобильный. Нужный товар или груз с его помощью можно доставить буквально от двери до двери. Когда доставка предполагается заказчиком мелкая, его груз дожидается на складе (самого отправителя или поставщика услуги) другие партии перевозимого. И потом уже происходит общая транспортировка. Иногда клиент наоборот заказывает несколько автомашин только под свой груз или товар.

Второй по доступности транспорт для грузоперевозок – железная дорога. Здесь стараются придерживаться точного расписания, отправка грузов происходит вне зависимости от погодных условий. Могут перевозиться насыпные и разливные грузы. А если перевозка планируется большой партии да на огромное расстояние, то цены клиента практически всегда приятно удивят.

Воздухом предпочтительно доставлять груз, когда важным критерием заказа является скорость. Правда нюанс – не везде есть аэропорты, и воздушный транспорт очень зависим от погодных условий. С другой стороны авиация – это безопасно. Воздушный транспорт проверяет много разных структур и поэтому авиационные происшествия минимальны. Груз можно отправить, не складируя его на длительный срок, что экономит деньги клиента. Но эти перевозки, стоит учесть, самые дорогие.

Еще товары и грузы отправляют по морю. Этим видом транспорта можно перевезти разного вида грузы и очень больших размеров. Транспорт допускает гибкость в части точек доставки. Среди нюансов – невысокая скорость, но для тех, кто заказывает перевозку по морскому пути, это чаще всего несущественно.

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