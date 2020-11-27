Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ожидает продолжения судебного процесса с Норникелем: хронология событий

Весной 2020 г. дочернее предприятие «Норникеля» стало виновником крупнейшей в России аварии. Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб. и подал иск в суд к норильской компании.

ЧП на ТЭЦ-3

29 мая 2020 г. в Норильске произошла одна из крупнейших в России экологических аварий. Из резервуара ТЭЦ-3 вытекло почти 22 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн попало в реку Амбарную и окрестные водоемы, еще около 6 тыс. тонн — в почву. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. Объект эксплуатирует АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которая принадлежит ПАО «Норникель».

Из-за утечки загорелся проезжавший мимо автомобиль. В первые часы после происшествия МЧС озвучил официальную причину: ЧП случилось из-за столкновения машины с резервуаром № 5. Однако в дальнейшем НТЭК озвучила другую версию — из-за аномально теплой зимы просели опоры фундамента резервуара, что привело к утечке нефтепродуктов из емкости.

Новость об аварии была опубликована в соцсетях Радионовой. МЧС незамедлительно приступило к ликвидации последствий аварии. Разлив сдерживали при помощи боновых заграждений. Одновременно спасатели начали собирать с поверхности воды топливную смесь. На работах было задействовано порядка 200 единиц техники и 500 человек.

3 июня президент РФ Владимир Путин объявил в Красноярском крае режим ЧС федерального масштаба. Ситуацию на контроль взяла Генпрокуратура РФ, которая завела на сотрудников ТЭЦ-3 и АО «НТЭК» уголовные дела и передала их в Следственный комитет РФ. В результате под арест попал начальник колотурбинного цеха ТЭЦ-3.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с Владимиром Путиным 5 июня оценил ущерб как минимум в 10 млрд руб. Тогда он сообщил, что ликвидация ведется не самыми дешевыми, а оптимальными с точки зрения экологии средствами. Потанин подчеркнул: на устранение последствий не должно уйти ни рубля бюджетных денег. Все расходы возьмет на себя компания-виновник.

По результатам видеосовещания президент поручил Правительству РФ разработать поправки в экологическое законодательство, а также тщательно проверить аналогичные производственные предприятия. В конце июня правительство одобрило проект поправок к закону «Об охране окружающей среды». Одно из ключевых изменений — установить для сухопутных объектов такое же регулирование, как и для располагающихся в морских водах. Впоследствии закон был принят в трех чтениях Госдумой и подписан президентом.

Позиции сторон

Руководитель Росприроднадзора призвала «Норникель» возместить ущерб целиком, независимо от конечной суммы. Кроме того, Радионова выразила позицию ведомства касательно аналогичных ситуаций в будущем: ужесточить ответственность за нарушения экологического законодательства, а также увеличить штрафы.

«Необходимо руководствоваться одним подходом: загрязняешь природу — плати!», – подчеркнула Радионова.

Спустя время ситуацию прокомментировали и международные экологические организации. Так, 19 июня Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил открытое письмо президенту «Норникеля». В документе фонд выразил солидарность с Радионовой и призвал руководителя ГМК взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов.

Свою позицию обозначило и российское отделение Greenpeace: «Норникель» должен заплатить в федеральный, региональный и местный бюджеты за остаточное загрязнение, которое уже невозможно убрать.

Установлением технических причин занялся Ростехнадзор. В 2017-2018 гг. специалисты обнаружили ряд серьезных недочетов на объекте НТЭК — ТЭЦ-3. Однако на предприятии так и не устранили нарушения и продолжили эксплуатировать построенные еще в 1970-1980 гг. резервуары.

По словам специалистов Ростехнадзора, одно из объяснений подобных прорывов — коррозия металла. Таким образом, ведомство сформулировало официальную позицию — авария произошла из-за изношенности оборудования, а не аномально теплой зимы и таяния грунтов, как утверждали в НТЭК.

Движение дела

К началу июля 2020 г. Росприроднадзор завершил проверку и озвучил финальные цифры. Ведомство Радионовой оценило ущерб почти в 148 млрд руб., из которых 147 млрд приходится на загрязнение водных ресурсов, а еще 0,7 млрд — на почву. Светлана потребовала у НТЭК добровольно возместить всю сумму. Это рекордный размер ущерба в современной российской истории.

Однако в «Норникеле» с приведенными Радионовой цифрами не согласились и выразили готовность оспаривать дело в суде. В качестве аргумента Потанин апеллировал к некорректной методике расчета причиненного ущерба. Кроме того, ГМК дополнило первый аргумент еще одним тезисом в свою защиту: дизельное топливо не относится к растворимым загрязняющим веществам, которые нельзя собрать с водной поверхности.

Ответ Радионовой не заставил себя долго ждать — по ее словам, в Росприроднадзоре готовы встретиться с виновниками в суде, чтобы решить все вопросы.

5 августа компания Владимира Потанина официально заявила о готовности урегулировать дело в досудебном порядке. Очевидно, олигарху хватило сполна обрушившегося на голову негатива. В его случае громкое судебное разбирательство сыграет не только против него самого, но и против всего бизнеса.

Уже на следующий день генеральный директор НТЭК Сергей Липин продублировал недавно озвученные слова Потанина и направил письмо Радионовой. По его словам, Енисейское управление федерального ведомства использовало некорректную методику расчета при оценке вреда окружающей среде. При этом в документе Липин не выдвинул конкретных предложений, а лишь опроверг предъявленную Радионовой сумму.

В Росприроднадзоре заявили, что «Норникель» не выплатил ни копейки на ликвидацию последствий аварии. При этом понадеялись на то, что подобными действиями ГМК не пытается затянуть выплату компенсации.

В конце августа собственную позицию представило Минприроды. В министерстве выразили надежду на досудебное урегулирование конфликта между НТЭК и Росприроднадзором.

Судебное разбирательство

10 сентября Енисейское управление подало иск в суд к НТЭК на 147,7 млрд руб. В «Норникеле» эти действия назвали преждевременными, поскольку окончательный объем ущерба можно озвучить только тогда, когда полностью ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов.

Далее к ситуации подключилось Росрыболовство и выписало штраф норильскому гиганту на 3,5 млрд руб. Еще один счет на 40 млрд руб. компания получила от подведомственного института ВНИРО. По оценкам главы Росрыболовства, восстановить рыбные ресурсы можно будет как минимум через 18 лет.

В начале октября «Норникель» направил отзыв на иск. В документе приводится собственная методика расчета ущерба водным ресурсам и почве, а также впервые обозначается предварительная оценка компенсации. По версии Потанина, на ликвидацию последствий уже потрачено порядка 12 млрд руб. Дополнительно предприятие готово выплатить еще около 9,4 млрд руб. Таким образом, общий размер оценили в 21,4 млрд руб. Это в семь раз ниже суммы, которую требует в иске ведомство Радионовой. Несмотря на несогласие, ГМК подстраховался и создал резервный фонд на $2,1 млрд для возможной уплаты.

Спустя неделю последовала ответная реакция Радионовой. Однако перед официальным заявлением она опубликовала пост в соцсетях с интересными подробностями, касающимися потраченных «Норникелем» денег на устранение утечки нефтепродуктов. Как выяснилось из поста Светланы, 13 июня от лица холдинга были приобретены несколько позиций, которые резко контрастируют с произошедшей ситуацией:

Спиннинги (7 шт.)

Блесны (6 шт.)

Пивные кружки в наборе (1 шт.)

Лески (2 шт.)

Катушки безынерционные (3 шт.)

Уже спустя несколько дней после этой находки федеральная служба Радионовой опубликовала письмо с формулой, по которой рассчитывался ущерб из-за утечки топлива на ТЭЦ-3. В целом государственный орган не нашел объективных оснований снизить размер суммы. По словам Светланы, компенсация почти в 148 млрд руб. является справедливой.

Судебное заседание назначили на 12 октября. В этот день арбитражный суд Красноярского края рассмотрел иск к «Норильско-Таймырской энергетической компании», после чего постановил объявить перерыв. Следующее разбирательство назначено на 24 ноября. Третьими лицами в судебном процессе признаны ГМК «Норникель» и Минэкологии и рационального природопользования Красноярского края.

20 октября Радионова стала гостем в программе «Познер». Руководитель федерального ведомства подчеркнула, что для России, прежде всего, в приоритете богатая и сильная промышленность с учетом интересов граждан. В то же время она еще раз обозначила позицию в отношении выплаты компенсации компанией Владимира Потанина — основания для снижения суммы отсутствуют.

Светлана Радионова в программе Познер

«Я очень надеюсь, что [произошедшая ситуация] она заставит многих пересмотреть свой подход. Наша задача — не собрать штрафы или ущербы, а предотвратить подобные ситуации в дальнейшем», — пояснила она.

Спустя время Ростехнадзор привел четыре основные причины утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Это просчеты в проектировании, нарушения в строительстве, ненадлежащая эксплуатация и климатические условия.

В конце октября «Норникель» отчитался о завершении основной стадии работ по ликвидации разлива 21 тыс. тонн топлива. В результате аварии на дочернем предприятии была локализована утечка, собрана основная масса топливно-водяной смеси.

10 ноября Ростехнадзор исключил версию с тающими грунтами. По мнению ведомства, катастрофа произошла из-за ошибок в проектировании, а также ненадлежащей эксплуатации объекта. С 2015 по 2019 г. резервуар ТЭЦ-3 выводили из эксплуатации на капремонт. В этот период за объектом надзор не вели. В релизе Ростехнадзора указывается, что часть свай резервуара не опиралась на скальный грунт. Это привело к неравномерному распределению нагрузки, вследствие чего произошла экологическая катастрофа.

11 ноября на пост руководителя Минприроды был назначен Александр Козлов. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что одна из ключевых задач ведомства — усилить роль ведомства Радионовой по надзору за экологией. В этом контексте Абрамченко упомянула о техногенных авариях, в том числе ЧП под Норильском в мае 2020 г.

Выводы

Очевидно, что «Норникель» понес существенные репутационные потери. Во-первых, компания стала виновником крупнейшей экологической катастрофы в истории РФ. В результате ЧП пострадали водные, рыбные и почвенные ресурсы, восстановление которых займет долгие годы. Во-вторых, холдинг Потанина может заплатить рекордную для России сумму за нанесенный вред природе.

Руководитель федерального ведомства по надзору в сфере природопользования заняла однозначную позицию, о которой не раз заявляла публично. По словам Радионовой, нынешние требования в экологическом законодательстве необходимо ужесточить, а суммы штрафов многократно увеличить. Это позволит добиться законности и соблюдения всех необходимых мер. В таком случае все акторы, будь то крупные холдинги или небольшие предприятия, изменят свой подход: будут своевременно проводить техническое обслуживание и ремонтные работы, а также менять вышедшее из строя оборудование, обновлять устаревшие элементы.

Справка

Светлана Геннадьевна с 2018 года возглавляет федеральную службу в сфере природопользования. Ведомство подчиняется Министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Свою карьеру Радионова начала с позиции помощника прокурора города Жуковского Московской области. В 2002 – 2008 гг. работала в Савеловской межрайонной прокуратуре г. Москвы. Должность Радионовой — старший помощник прокурора.

В 2009 г. пришла на работу в Ростехнадзор. Сфера деятельности Радионовой заключалась в вопросах, которые затрагивали безопасность на производстве. В 2010 г. назначена на должность замглавы ведомства, в котором проработала вплоть до начала работы в Росприроднадзоре.

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