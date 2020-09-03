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Генеральная уборка: почему бы не доверить ее профессионалам и этапы процесса, если чистоту наводят на кухне

Ксения ДАВЫДОВА   
03 Сентября 2020 г.
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Генеральная уборка: почему бы не доверить ее профессионалам и этапы процесса, если чистоту наводят на кухне

Дом или квартира иногда нуждаются в тщательной уборке. Еще ее называют генеральной. При таком варианте наведения чистоты убирается в помещении скрупулезно практически все, при этом производится ревизия наличествующих вещей и некоторые из них далее ждет утилизация.

Некоторые люди генеральную уборку любят производить самостоятельно, другие заказывают этот процесс у профессионалов. Клининговые фирмы могут браться, к слову не только за приведение в порядок квартиры или дома, то также и за уборку офиса или помещения другого формата. И не просто выполнить генеральную уборку в обычном режиме, но и после ремонта, если такие работы производились.

Обращение к клининговым компаниям несет в себе немало плюсов. За дело возьмутся хорошие специалисты, у них будут проверенные химсредства для уборки, профессионалы дадут гарантию качества, у них будет максимальная скорость исполнения и выбрано комфортное для клиента время работ. Еще труд специалистов по уборке это оптимальная стоимость и наличие специализированного оборудования. А еще индивидуальный подход, экономия собственных трудозатрат заказчика и его временных ресурсов. Алгоритм сотрудничества с клининговой фирмой простой: заказал, заплатил и все. Генеральная уборка будет в оговоренные сроки выполнена.

А если хочется самому проявить таланты в наведении суперчистоты, то стоит знать об этапах работы. К примеру, решено убраться на кухне. Сначала надо освободить все горизонтальные поверхности, чтобы можно было их протереть. Все стоявшее на полках нужно тщательно отмыть и избавить от загрязнений. Второй момент – наведение порядка в ящиках кухонного гарнитура. Надо вытащить все из каждого ящика поочередно, чтобы была видна полная картина по хранившимся вещам. Те, что не нужны или лежат, но никогда не используются, лучше выбросить.

На плитку, духовку в соответствии с третьим этапом уборки необходимо нанести чистящее средство. И пока эта техника, так сказать, отмокает, пришло время заняться чайником, графином для кипяченой воды, пароваркой, мультиваркой, тостером и другими полезными приборами.

Вот все очищено. Каким будет следующий шаг? Холодильник, конечно. Главное оборудование кухни никак нельзя забывать. Далее придет черед окон и подоконников, стульев, столешницы и раковины гарнитура. И последний этап генеральной уборки – полы. Если на кухне находятся комнатные живые цветы, стоит и их, когда генералите, не забыть. Очистить от сухих листьев, протереть кашпо и напитать землю влагой.

Все и все. Ничего лишнего и идеальная чистота. Генеральная уборка закончена.

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