Гемблинг-индустрия подвергается контролю со стороны правительства, приложение Вулкан 24, азартные события Болгарии и Латвии

Многие любители азарта предпочитают играть в казино со своих мобильных устройств. Для них создаются необходимые условия, обеспечивая удобное и бесперебойное использование сайтов. Пользуется популярностью и приложение Вулкан 24, где расположены самые популярные слоты от мировых производителей. После этого запускать игровые автоматы можно будет даже при слабом интернет-сигнале.

Наземные заведения, в свою очередь, обладают особой атмосферой азарта, которая делает игру интереснее. Однако к таким казино предъявляют более строгие требования, чтобы обеспечить клиентам безопасные развлечения. С началом пандемии коронавируса игорные залы должны следить за выполнением санитарных норм и обеспечить клиентов защитными средствами. Чрезвычайное положение во всём мире усложнило работу заведений, поэтому правительства стараются пойти им на уступки.

Игорным операторам Болгарии продлевают время для получения лицензии

Недавно власти Болгарии решили продлить операторам срок на получение лицензии. В законодательство было предложено внести поправки, согласно которым игорные операторы получат трехмесячную отсрочку. Этого времени вполне достаточно, чтобы они заполнили необходимую документацию. Такой шаг необходим из-за нового порядка регулирования азартных игр, принятого в прошлом году.

Согласно утвержденным нормам, управление игорной индустрией переходит к Национальному агентству доходов. По этой причине налоговая служба не успевает выполнить все требования и проверить каждую поданную игорными операторами документацию. Предполагается, что пока новые документы не будут проверены на должном уровне, какое-то время операторы смогут работать с лицензией, срок действия которой истёк в прошлом году.

В Латвии увеличилось количество подпольных казино

Многие страны вводят более жесткие требования для контроля игорных заведений ещё и с целью уменьшения количества нелегальных казино. Согласно статистике доходность теневого гемблинг-рынка в Латвии составляет 45% от общего оборота и по предварительным данным, его выручка достигает 46 млн евро. По мнению экспертов, такой рост подпольной индустрии произошел из-за ограничений работы легальных заведений в период пандемии коронавируса. В других странах Прибалтики также увеличилось количество теневых игорных залов, однако в Латвии этот процент гораздо выше.

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