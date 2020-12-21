Где используется лист рифленый алюминиевый

В разных областях производства широко используются листы алюминия, которые отличаются прочностью, пластичностью и высокой стойкостью к коррозии.
Этот материал имеет множество преимуществ, таких как:
- устойчивость к перепадам температур;
- пожаробезопасность;
- небольшой вес;
- долговечность;
- возможность создавать сложные формы.
Листы часто применяют для ремонта и реконструкции зданий и продаются в виде листов, кусков или заготовок, подробнее здесь: https://rtg-mps.ru/catalog/czvetnoj-prokat/alyuminievyij-prokat/list/riflenyij. Они имеют небольшой вес и оказывают меньше нагрузки на фундамент, чем стальной прокат.
Алюминий используют как искронедающий материал. Из него массово изготавливают полы, ограждения и различные панели. Кроме того, алюминий лучше проводит тепло, что позволяет использовать его в теплообменниках. К недостаткам материала относят его низкую прочность. Однако в современном производстве это легко исправить, соединив материал с различными сплавами: медью хромом, кремнием, магнием и другими металлами.
Требования к рифленому алюминию
Для производства алюминиевого рифленого листа нужны различного рода сплавы, которые помогают дополнить материал своими качествами. Это придает ему большую прочность и позволяет соединять при помощи сварки. Технология производства изделия строго придерживается ГОСТ стандартов и зависит от марки, где указывается как обрабатывался материал, его состав и размер. Первичный алюминий с содержанием вещества 99% не токсичен и незаменим в пищевой промышленности, а технический состоит из сплавов и задействован в других отраслях.
Способы изготовления алюминиевого рифленого листа
Алюминиевая рифленка может быть выполнена способом горячего или холодного проката. В первом способе алюминиевые заготовки помещаются в шахтную печь, где происходит отжиг, чтобы получить однородную структуру. После этого они направляются в прокатные станы, где им придаётся нужная форма. Затем проводится термообработка, шлифовка и нанесение покрытий.
Для получения рифленого листа холодным прокатом требуется специальное оборудование. Таким образом получается более качественный рисунок рифления. После чего продукция обрабатывается так же как первым способом.
Рифленые алюминиевые листы необходимы для внутренних и наружных работ, отделки зданий. Их применяют в производстве бытовой техники, дизайне, авиа- и судостроении, а также в других областях производства.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Где используется лист рифленый алюминиевый
В разных областях производства широко используются листы алюминия, которые отличаются прочностью, пластичностью и высокой стойкостью к коррозии.
-
В Москве уволили врачей, перепутавших старушек при выписке
В столичном департаменте здравоохранения прокомментировали инцидент, произошедший с перепутанными при выписке пожилыми пациентками.
-
Хотите без проблем измерить слой материала или его покрытия? Поможет толщиномер
Человеку очень часто нужно что-либо измерять. Например, когда-то необходимо было узнать, сколько же метров до дна Байкала, или на какой высоте безопасно летать самолетам, или какой протяженности наш экватор и прочее. В строительстве, судостроительстве, автомобильной промышленности, ряде других отраслей, а также в быту может пригодиться такой измерительный инструмент, как толщиномер. Приобрести подобное оборудование, к слову, можно в компании «Микрон». На сайте этого реализатора предусмотрен для поиска удобный фильтр. Толщиномер можно выбрать по типу, бренду, диапазону измерений, с проверкой или без и ориентируясь, конечно, на цену.
-
В Казахстане запретили освобождение по УДО осуждённых за коррупцию
В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
-
Лолита готова уехать из России, чтобы снова начать выступать
Для Лолиты Милявской уходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
-
Не стало первого советского каскадера Александра Массарского
Ушел из жизни 93-летний Александр Массарский, заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель "золотого пояса дзюдоиста", основатель отечественной школы каскадерского киноискусства.
-
Как происходит скупка драгоценных камней
Покупка драгоценного камня – отличная инвестиция, ведь бриллианты, изумруды, гранаты, рубины и сапфиры практически не теряют в цене. Драгоценные камни – максимально ликвидный товар любой скупки или ломбарда, но вырученные продавцом средства зависят от многих факторов.
-
Школьница вытащила провалившуюся под лед подружку
В селе Пирогово Каменского городского округа Свердловской области девочка спасла подругу, провалившуюся под лед во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
-
Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот
Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
-
Инфодемия
На днях еду в маршрутке. По случаю пандемии в салоне не тесно и все в масках, включая водителя. Две немолодые женщины впереди меня достаточно громко разговаривают:
-
Марк Варшавер объяснил отсутствие на сцене «Ленкома» актрисы Инны Чуриковой
Поклонники легендарной актрисы Инны Чуриковой в социальных сетях выразили обеспокоенность тем, что театр «Ленком» отменил все спектакли с её участием. Эту ситуацию решил прокомментировать нынешний руководитель театра Марк Варшавер.
-
Эксперт по финансам рассказал, как избежать нехватки денег
Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, как нужно управлять собственными средствами, чтобы их хватало.
-
Какие новогодние подарки обрадуют даже взрослых?
Психологи перечислили новогодние подарки, которым будут рады даже люди, которые ни в чем не нуждаются. Из-за пандемии подарки становятся способом порадовать себя, родных и друзей, пояснила семейный психолог Ирина Обухова.
-
Учителей и медиков начали вакцинировать от COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников, прививку уже получили 400 медиков, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
-
Человек-рыба и другие мировые курьезы
Одна из последних "мировых сенсаций": мужчина объявил себя человеком-рыбой и вживил себе в череп два плавника.
-
Нелли Кобзон призналась, что всегда знала об изменах мужа
Прошло уже более двух лет с момента ухода из жизни легендарного артиста Иосифа Кобзона. Официально он был женат три раза, но только третий брак с Нелли Михайловной многие считают образцовым. Так ли это на самом деле?
-
В сибирской рыбе впервые нашли микропластик. Печально!
В пресноводной рыбе в России обнаружили сотни фрагментов микропластика. Причем его оказалось куда больше, чем даже в рыбах из Амазонки!
-
Антикоронавирусные правила для школ будут действовать ещё год
До 1 января 2022 года будут действовать санитарные правила организации учебного процесса в школах, кружках, секциях, лагерях и детских центрах. Приказ Роспотребнадзора с соответствующей поправкой вступает в силу 18 декабря.
-
Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили
Актер Борис Галкин в программе «Судьба человека» поделился переживаниями по поводу смерти своего приемного сына Владислава Галкина.
-
В Мордовии священник-педофил долгие годы издевался над своими и приемными детьми
В Мордовии священнослужителя подозревают в истязании детей. По версии СК РФ, с 1996 года и до нынешнего в семье систематически избивали шестерых детей, лишали их пищи и сна.