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Где используется лист рифленый алюминиевый
Ксения ДАВЫДОВА   
21 Декабря 2020 г.
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Где используется лист рифленый алюминиевый

В разных областях производства широко используются листы алюминия, которые отличаются прочностью, пластичностью и высокой стойкостью к коррозии.

Этот материал имеет множество преимуществ, таких как:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • пожаробезопасность;
  • небольшой вес;
  • долговечность;
  • возможность создавать сложные формы.

Листы часто применяют для ремонта и реконструкции зданий и продаются в виде листов, кусков или заготовок, подробнее здесь: https://rtg-mps.ru/catalog/czvetnoj-prokat/alyuminievyij-prokat/list/riflenyij. Они имеют небольшой вес и оказывают меньше нагрузки на фундамент, чем стальной прокат.

Алюминий используют как искронедающий материал. Из него массово изготавливают полы, ограждения и различные панели. Кроме того, алюминий лучше проводит тепло, что позволяет использовать его в теплообменниках. К недостаткам материала относят его низкую прочность. Однако в современном производстве это легко исправить, соединив материал с различными сплавами: медью хромом, кремнием, магнием и другими металлами.

Требования к рифленому алюминию

Для производства алюминиевого рифленого листа нужны различного рода сплавы, которые помогают дополнить материал своими качествами. Это придает ему большую прочность и позволяет соединять при помощи сварки. Технология производства изделия строго придерживается ГОСТ стандартов и зависит от марки, где указывается как обрабатывался материал, его состав и размер. Первичный алюминий с содержанием вещества 99% не токсичен и незаменим в пищевой промышленности, а технический состоит из сплавов и задействован в других отраслях.

Способы изготовления алюминиевого рифленого листа

Алюминиевая рифленка может быть выполнена способом горячего или холодного проката. В первом способе алюминиевые заготовки помещаются в шахтную печь, где происходит отжиг, чтобы получить однородную структуру. После этого они направляются в прокатные станы, где им придаётся нужная форма. Затем проводится термообработка, шлифовка и нанесение покрытий.

Для получения рифленого листа холодным прокатом требуется специальное оборудование. Таким образом получается более качественный рисунок рифления. После чего продукция обрабатывается так же как первым способом.

Рифленые алюминиевые листы необходимы для внутренних и наружных работ, отделки зданий. Их применяют в производстве бытовой техники, дизайне, авиа- и судостроении, а также в других областях производства.

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