ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

ФГБУ «Дом народов России» отобрал лучшие практики в сфере национальной политики РФ
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

ФГБУ «Дом народов России» отобрал лучшие практики в сфере национальной политики РФ

С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.

ФГБУ «Дом народов России» отобрал лучшие практики в сфере национальной политики РФ

Директор Дома народов России Андрей Березин выступал на минувших мероприятиях, а по их окончании подвел итоги. По его словам, участники проанализировали текущий уровень реализации социальных практик в Российской Федерации и пришли к выводу о том, что нужно выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов. "В конечном итоге, это позволит получить от таких проектов больше отдачи", — заявил Андрей Березин.

Запись мероприятий доступна на сайте «Дом народов России» в разделе «Программа».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 