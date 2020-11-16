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ФГБУ «Дом народов России» отобрал лучшие практики в сфере национальной политики РФ
|Ксения ДАВЫДОВА
|16 Ноября 2020 г.
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С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.
Директор Дома народов России Андрей Березин выступал на минувших мероприятиях, а по их окончании подвел итоги. По его словам, участники проанализировали текущий уровень реализации социальных практик в Российской Федерации и пришли к выводу о том, что нужно выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов. "В конечном итоге, это позволит получить от таких проектов больше отдачи", — заявил Андрей Березин.
Запись мероприятий доступна на сайте «Дом народов России» в разделе «Программа».
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