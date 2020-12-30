Эффективные способы добиться популярности в Инстаграм

Инстаграм давно перестал был просто сервисом для обмена фотографиями и общения. Сегодня через эту сеть продвигаются товары, услуги, продвигаются идеи и мнения. В Intsagram зарегистрировано более 300 миллионов активных пользователей (пассивные аккаунты не считаются). Согласно статистике, юзеры проводят не менее 15 минут в день за скроллингом ленты.

Добиться популярности на этой площадке мечтает каждый. Чем больше подписчиков, лайков и просмотров у аккаунта — тем больше шансов на то, что топовые бренды предложат блогеру сотрудничество. Реклама продуктов приносит хорошие доходы. Для тех, кто использует сайт для продвижения своего бизнеса, добиться востребованности крайне важно. Увеличение числа новых пользователей означает рост количества потенциальных клиентов. И, в конце концов, популярность у большой аудитории дает моральное удовлетворение и просто приятна.

Как добиться успеха?

Как же добиться привлечения подписчиков к своему аккаунту? Как заполучить лайки и просмотры? Выбрать накрутку Инстаграм платно? Можно стараться делать привлекательный контент, который заинтересует посетителей социальной сети. Но в Инсте огромное множество интересной информации, и в этом потоке легко затеряться. Нет никакой гарантии, что именно ваши посты будут появляться в ленте у других пользователей, и их будут кликать. Есть еще несколько способов обратить на себя внимание:

хайповать на горячих новостях;

общаться через чаты активности;

запустить таргетинговую рекламу;

стать спикером марафона;

проявить креатив;

провести конкурс;

отслеживать время публикации;

спонсировать гивов;

участвовать в лайктаймах;

распространять информацию в соцсетях;

привлекать тех, кто находится рядом при помощи геотегов;

использовать хештеги;

подписаться на другие аккаунты;

рассылать сообщения в директ;

размещать рекламу у блогеров.

Рассмотрим каждый из них.

Хайп

Первый способ весьма рискованный. Конечно, если вы будете активно высказывать свое мнение о том или ином взбудоражившем аудиторию событии, то вас непременно заметят. Но просчитать реакцию других людей на посыл поста невозможно, как говорил классик: «Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовется…». Кому-то ваша позиция покажется чересчур резкой, кого-то оскорбит невинное, на ваш взгляд, высказывание.

В таком случае рост популярности обеспечен, но со знаком минус, а приток хейтеров на аккаунт станет неизбежным. К тому же, наибольшую известность получают события, затрагивающие весьма скользкие темы — смерть, политика, личные отношения. Здесь высказываться нужно максимально аккуратно.

Можно отслеживать время наибольшей активности пользователей и оставлять нейтральные комментарии. Для этого нужно неотрывно мониторить статистику, чтобы не упустить удачный момент.

Взаимные лайки

Второй способ намного безопаснее, но потребует много усилий и времени. Чаты активности — это сообщества, в которых собираются люди, желающие получить взаимные лайки и подписки. В одну группу входит небольшое число участников. Чтобы добиться определенного успеха, нужно регистрироваться в 10-20 сообществах одновременно, проявляя активность во всех сразу. Тогда можно рассчитывать на то, что со временем получится завоевать небольшую популярность. Подобных чатов немало в Инстаграм, но проще найти их Телеграмм.

Лайктайм — почти то же самое, что и чаты активности. Вам также нужно лайкать чужие записи, только на этот раз действие происходит в аккаунтах топовых блогеров. Нужно внимательно отслеживать время выкладывания поста. Например, если запись выложена 2 дня назад, то участвовать в лайтайме уже поздно.

Подписка на другие аккаунты и активность дает надежду на то, что залайканный вами пользователь ответит взаимностью. Надежду, но не гарантию.

Распространение информации

Можно рассказать о себе ВКонтакте, Директе Телеграмме и на Фейсбуке. Важно быть интересным и ненавязчивым, уметь замотивировать потенциального подписчика с первого предложения. Делайте короткие, содержательные посты.

Реклама

Запуск таргетинговой рекламы — хороший вариант, но он доступен не каждому. Рекламодатель задает определенный набор требований. К сотрудничеству привлекаются лишь те пользователи, чьи аккаунты полностью им отвечают.

Сотрудничество с известными блогерами стоит денег. Вы договариваетесь с популярным человеком о том, что он/а будет рассказывать о вас в своих постах, делать репосты ваших записей, оставлять комментарии на вашей странице. Его подписчики, для которых мнение кумира является авторитетным, перейдут на вашу страницу, полагаясь на его выбор.

Хештеги

Выставление хештегов поможет привлечь внимание большой аудитории, но они должны соответствовать информации, размещенной на вашей странице. Ориентируйтесь на свои хобби, интересы, предлагаемую вами продукцию. Используйте те теги, под которыми размещено от 10 до 500 тысяч публикаций. В противном случае есть риск попасть в бан. Геотеги привлекут тех, кто находится рядом, или тех, кто заинтересован в посещении запечатленном на фото месте.

Оригинальные способы

Участие в спортивных марафонах — это интересно, увлекательно и полезно не только для здоровья, но и для продвижения своего контента. Но если физические данные не позволяют посещать такие мероприятия, то об этой идее придется забыть.

Креативные фото привлекают внимание. Для их создания нужно использовать воображение на максимум, привлечь качественную технику и «расчехлить» набор онлайн-инструментов для дизайна. Выйти за рамки обыденности непросто, но возможно.

Можно провести конкурс среди подписчиков, выставив в качестве приза подарок. Может быть, это будет ваш фирменный мерч или набор косметики. Обязательным условием укажите лайки. Способ подходит тем, кто уже имеет небольшую аудиторию.

Гивы — это вид активности, когда блоггеры проводят конкурсы с розыгрышем подарков. Для закупки товаров привлекаются деньги других участников. В награждение спонсоры получают лайки.

Сервисы по накрутке лайков

Для того чтобы быстро достигнуть успеха, можно пойти на небольшую хитрость. А именно — прибегнуть к услугам сервисов накрутки Инстаграм. Проще говоря, купить себе аудиторию. Это не очень честный способ достижения популярности, но вполне рабочий. Многие топовые блогеры пользуются им, так почему же другим владельцам аккаунтов нужно оставаться в стороне?

Даже небольшое число накрученных юзеров станет неплохим «подспорьем» для продвижения контента в дальнейшем. Как только достаточную активность будут проявлять реальные пользователи, от услуг сервисов можно будет смело отказаться.

Сервисов такого типа великое множество. Есть те, кто адаптирован к условиям Инсты, есть универсальные программы, применяющиеся в разных соцсетях. Услуги оказываются платно и бесплатно. Существенным минусом является то, что многие сервисы используют ботов. Если это будет замечено администраторами Инстаграма, то аккаунт немедленно будет заблокирован.

Но есть и вполне безопасный, надежный способ накрутить Инстаграм, не рискуя при этом оказаться в бане. О нем и поговорим.

Сайт по привлечению рефералов

Реферал — это пользователь, платно зарегистрировавшийся по приглашению другого участника программы. Для того чтобы запустить процесс, нужно проделать следующие действия:

зарегистрироваться на сервисе;

определиться с числом юзеров, которых вы хотите привлечь на свою страницу;

заказать услугу и внести плату.

Далее вам остается только ждать результата. Схема работы проста. Сайт генерирует ссылку-приглашение, пользователь шлет ее другим участникам. Новые посетители заходят аккаунт, смотрят сторис, ставят лайки, оставляют комментарии, подписываются. Они тоже отправляют ссылки на почту следующим рефералам, и так по кругу. Продвижение происходит без заданий.

Вскоре на странице начинает наблюдаться движение. Важно не переусердствовать в этом деле: слишком высокий всплеск активности может вызвать подозрение. Организуйте работу так, чтобы прирост подписчиков происходил постепенно.

Достоинства программы

Накрутка Instagram по принципу автоматической реферальной программы по праву можно считать наиболее удачным выбором. Сервисы такого типа обладают неоспоримыми плюсами:

Безопасность . Активность увеличивается живыми людьми, а не ботами.

. Активность увеличивается живыми людьми, а не ботами. Эффективность . Программы давно используются в сфере маркетинга и зарекомендовали себя как успешный способ распространения информации и привлечения клиентов.

. Программы давно используются в сфере маркетинга и зарекомендовали себя как успешный способ распространения информации и привлечения клиентов. Оперативность. Каждый реферал — это своего рода магнит, притягивающий новых юзеров. Новости распространяются со скоростью вируса.

Каждый реферал — это своего рода магнит, притягивающий новых юзеров. Новости распространяются со скоростью вируса. Большой охват аудитории. Информация распространяется среди самых разных кругов посетителей Инстаграм. На сервисе есть дополнительные услуги — такие, как расстановка хештегов и геотегов. Это способствует привлечению еще большего внимания.

Информация распространяется среди самых разных кругов посетителей Инстаграм. На сервисе есть дополнительные услуги — такие, как расстановка хештегов и геотегов. Это способствует привлечению еще большего внимания. Взаимная выгода . Заказчик получает новых подписчиков, лайки и комментарии. Рефералы зарабатывают деньги доступным для каждого способом. Им нужно просто проходить по ссылкам и проявлять активность на странице заказчика. Выполнить работу можно в любую свободную минуту. В выигрыше остаются все — и владелец аккаунта, и привлеченные пользователи.

. Заказчик получает новых подписчиков, лайки и комментарии. Рефералы зарабатывают деньги доступным для каждого способом. Им нужно просто проходить по ссылкам и проявлять активность на странице заказчика. Выполнить работу можно в любую свободную минуту. В выигрыше остаются все — и владелец аккаунта, и привлеченные пользователи. Демократичные цены. Услуги рефералов стоят дешево. Есть возможность привлечь большое число новых участников, располагая малым или средним бюджетом. Крупных денежных вливаний не требуется.

В отличие от большинства других способов, накрутка лайков при помощи использования реферальной программы не требует существенных временных и финансовых затрат. При помощи сервиса нужный эффект достигается быстро, а нужный результат гарантирован. Владельцу страницы не нужно ломать голову, пытаясь подобрать нужный хештег или придумывая броский комментарий. Эту работу рефералы возьмут на себя.

Вам остается только наполнять страницу интересным и разнообразным контентом. Не стесняйтесь самовыражаться, проявляйте креатив и активность — и ваши старания не останутся незамеченными. А сайт по накрутке станет для вас хорошей подмогой в любых начинаниях.

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